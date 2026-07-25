"Мій новий стиль": Ксенія Мішина зважилася на стрижку

Ви дізнаєтеся:
- Який образ приміряла Ксенія Мішина
- Як зараз виглядає актриса
Популярна українська актриса Ксенія Мішина вирішила поекспериментувати зі своїм стилем і похвалилася результатом у мережі. Зірка опублікувала нове селфі в Instagram, представившись перед шанувальниками з незвичною для себе зачіскою.
На фото Ксенія позує в сонцезахисних окулярах і чорному одязі. Головною акцентною деталлю її оновленого образу стала акуратно укладений чубчик, який помітно змінила звичний зовнішній вигляд артистки.
Показавши шанувальникам нове фото, актриса з гумором зазначила, що сміливий експеримент отримав повне схвалення.
"Мій новий стиль. Моя булка сказала, що мені дуже добре", - заявила Ксенія.
Судячи з усього, оновлена зачіска припала до душі й самій Мішиній: актриса не стала приховувати зміни й показала новий образ своїй аудиторії з різних ракурсів.
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Про персону: Ксенія Мішина
Ксенія Мішина - українська актриса та телеведуча. Найвідоміші ролі: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".
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