"Мій новий стиль": Ксенія Мішина зважилася на стрижку

Актриса продемонструвала несподівані зміни у зовнішності та розповіла про реакцію близьких.

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Ксенія Мішина - нова зачіска / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Мішина

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Який образ приміряла Ксенія Мішина

Як зараз виглядає актриса

Популярна українська актриса Ксенія Мішина вирішила поекспериментувати зі своїм стилем і похвалилася результатом у мережі. Зірка опублікувала нове селфі в Instagram, представившись перед шанувальниками з незвичною для себе зачіскою.

На фото Ксенія позує в сонцезахисних окулярах і чорному одязі. Головною акцентною деталлю її оновленого образу стала акуратно укладений чубчик, який помітно змінила звичний зовнішній вигляд артистки.

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Нова зачіска Ксенії Мішиної / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Показавши шанувальникам нове фото, актриса з гумором зазначила, що сміливий експеримент отримав повне схвалення.

"Мій новий стиль. Моя булка сказала, що мені дуже добре", - заявила Ксенія.

Ксенія Мішина з чубчиком / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Судячи з усього, оновлена зачіска припала до душі й самій Мішиній: актриса не стала приховувати зміни й показала новий образ своїй аудиторії з різних ракурсів.

Ксенія Мішина / інфографіка: Главред

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Про персону: Ксенія Мішина Ксенія Мішина - українська актриса та телеведуча. Найвідоміші ролі: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

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