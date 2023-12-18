$ 50 тисяч за голову Чичеріної: співачку-путіністку накрила параноя

Російська співачка-пропагандистка Юлія Чичеріна, яка регулярно розважає окупантів на фронті, каже, що найняла охоронців.

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Юлія Чичеріна каже, що якийсь американець давав за її смерть 50 тисяч доларів / Колаж фото УНІАН і Telegram

Скандального відома співачка-путіністка Юлія Чичеріна (колишня зірка т.зв. "російського року"), яка регулярно розважає окупантів на фронті, каже, що найняла охоронців. Про це вона розповіла в ефірі російської пропагандистької телепередачі.

У припадку повсякчасного свого божевілля Чичеріна стверджує, що в минулому році якийсь американець навіть пропонував за голову Чичеріної 50 тисяч доларів США.

Співачка постійно проводить концерти на окупованих територіях, прославляючи загарбників. Не дивно, що у пропагандистки багато недругів. Розповівши про минулорічний випадок і винагороду за її голову, путіністка додала, що погроз отримує чимало. Втім, виконавиця вірить, що вона"на правильному шляху".

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"Звичайно, безпека у мене працює. Я ж все ще жива!", - жартує путіністка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Юрій Великий записав злу пародію на білоруського диктатора Олександра Лукашенка - з приводу того, що на нього нібито готувався замах.

Великий дав волю своїй фантазії і показав, як білоруський диктатор хотів ховатися від "України і Польщі під керівництвом НАТО" – причому за шторами у власному кабінеті.

До того російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

Зокрема, він навіть створив добірку заголовків, в яких повідомляється про пригоди зірки за кордоном. Інші фейки російських журналістів теж не пройшли повз увагу чоловіка Алли Пугачової.

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