Крістіна Агілера вразила своїм екстремальним схудненням

Крістіна Агілера здивувала своїм схудлим зовнішнім виглядом.

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Крістіна Агілера вразила схудненням / Колаж Главред, фото Instagram/xtina

Легендарна американська співачка Крістіна Агілера мала приголомшливий вигляд під час вечірки Dolce & Gabbana в Італії.

Як пише The Daily Mail, 43-річна поп-ікона випромінювала впевненість, позуючи в яскраво-рожевій мінісукні, що майорить, і відповідних чоботях до стегна у відео, опублікованому в її Instagram у неділю.

Співачка шикарно пройшлася доріжкою, перш ніж кокетливо посміхнутися камері. "Доброго вечора", - підписала вона пост.

відео дня

Вона продовжила це ще одним кліпом, де вона прогулюється заходом.

Приголомшливий вигляд Крістіни свідчив про її нещодавню втрату ваги. Повідомляється, що за останній рік вона скинула 18 кілограмів, що викликало чутки про вживання популярного препарату для діабетиків.

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Нагадаємо, раніше американська співачка Крістіна Агілера, яка тривалий час не виступала і не тішила шанувальників новими альбомами, а також була не у своїй звичній формі, вразила новими гарячими кадрами.

Раніше американська співачка, яка без кінця і краю потрапляє в скандали, Брітні Спірс, вирішила висловити свою думку щодо зовнішності іншої популярної співачки Крістіни Агілери.

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