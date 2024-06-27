Крістіна Агілера влаштувала шоу для подруги російського олігарха

Вона приїхала з нагоди 30-річчя моделі Христини Романової, у Марракеші.

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Крістіна Агілера затусила з подругою олігарха РФ / Колаж Главред, фото Instagram/ krissroma

Легендарна американська співачка Крістіна Агілера виступила на святі з нагоди дня народження подруги російського мільярдера Владислава Дороніна.

Вона приїхала з нагоди 30-річчя моделі Христини Романової, в Марракеші. Романова, яка зустрічається з 61-річним Дороніним з 2015 року і має від нього двох дітей, опублікувала фотографії, на яких її несуть на вечірку кілька чоловіків у чорних накидках на золотому паланкіні, наче давню королеву, пише Page Six.

У відео, опублікованому в Instagram, можна побачити, як Романова допомагає Агілері спуститися сходами, виконуючи "Happy Birthday" і посилаючи моделі повітряні поцілунки. У роликах у соціальних мережах Романова також розрізає великий багатоярусний білий торт із бантами, який вищий за іменинницю.

відео дня

Крістіна Агілера / Скріншот Page Six

На іншій фотографії, в іншому вбранні, вона розрізає ще один гігантський торт з блакитною глазур'ю і пір'ям, що росте зверху.

Доронін заробив статки в 90-ті роки, і покійний легендарний архітектор Заха Хадід називала його "російським Джеймсом Бондом", а серед знаменитих друзів Дороніна - Кейт Мосс, Демі Мур і Леонардо Ді Капріо.

У 2013 році Page Six повідомила про вечірку, що відбулася в його будинку в Майамі, на якій були присутні зірка "Великого Гетсбі", Вел Кілмер, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер, Ебі Розен і Саманта Бордман, Джулі Маклоу, Пітер Брант і Дерек Бласберг, в яких взяли участь оголені, розфарбовані моделі в якості декору.

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Нагадаємо, раніше американська співачка Крістіна Агілера, яка тривалий час не виступала і не тішила шанувальників новими альбомами, а також була не у своїй звичній формі, вразила новими гарячими кадрами.

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