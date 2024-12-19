Розкішна Агілера показала свою струнку фігуру і молоде обличчя

Співачка виклала власне фото, де вона має дуже стрункий і молодий вигляд.

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Розкішна Агілера показала себе у всій красі / Колаж Главред, фото Instagram/xtina

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Який вигляд має Агілера

Що вона показала

Американська співачка Крістіна Агілера не одягла нічого, окрім свого "святкового костюма", щоб відсвяткувати свій 44-й день народження.

Виконавиця хіта "Beautiful" не залишила простору для уяви, позуючи тільки в шкіряних шортах, чорному капелюсі і на підборах на фотографії, опублікованій вInstagram.

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"Святковий костюм № 44", - підписала вона чорно-білий знімок.

Мати двох дітей уклала свої платинові світлі локони у великі локони під шкіряний капелюх і прикрила груди правою рукою.

Багато шанувальників кинулися в розділ коментарів, щоб захоплено відреагувати на палкий пост поп-зірки.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що американська співачка Крістіна Агілера, яка довгий час не виступала і не тішила шанувальників новими альбомами, а також була не у своїй звичній формі, вразила новими гарячими кадрами.

Раніше американська співачка, яка без кінця і краю потрапляє в скандали, Брітні Спірс, вирішила висловити свою думку щодо зовнішності іншої популярної співачки Крістіни Агілери.

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