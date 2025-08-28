Запроданка Лорак поскаржилася на свою складну доньку і поплакалася пропагандистам.

Дочка Лорак здивувала дружбою з донькою Кіркорова / Колаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України і зрадила рідну країну, а також мовчить про війну, поскаржилася на свою дочку, яка нещодавно знайшла собі нову подругу в особі дочки Кіркорова.

Як пишуть російські пропагандисти, Лорак розповіла, що їй дуже важко зі своєю дочкою Софією.

Дочки Лорак і Кіркорова / Фото 7Дней

"Дуже складно бути батьком підлітка, і, мабуть, я б сказала, що бути батьком - одна з найскладніших робіт для жінки, і чоловіки трохи недооцінюють працю жінок з виховання дитини, простіше кар'єру зробити. Перехідний вік відчувається у всій красі, повірте, але ми справляємося, слава Богу", - заявила зрадниця.

Як раніше виглядала донька Лорак Софія / Фото Instagram/ani_lorak

Громадянство Ані Лорак

Зовсім нещодавно стало відомо про те, що Ані Лорак отримала громадянство країни-окупанта РФ. До речі, вже повідомлялося, що в лютому 2024 року Лорак подала заяву на громадянство Росії і в новому паспорті співачка залишила справжнє ім'я - Кароліна.

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

