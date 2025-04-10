20 років: королева Камілла назвала секрет щасливого життя з королем Чарльзом

Монархи у шлюбі вже 20 років і мають свій власний секрет, як зберегти шлюб.

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У чому секрет сімейного щастя короля Чарльза і Камілли / Колаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily

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У чому секрет шлюбу королівського подружжя

Що вона розповіла

Королева Камілла розкрила "секрет" свого 20-річного шлюбу з королем Карлом.

Спілкуючись із журналістами в Римі під час свого державного візиту до Італії, який також ознаменував річницю їхнього весілля, королева роздумувала про останні два десятиліття з чоловіком.

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"Двадцять років, хто міг повірити, що це 20 років? У чому секрет? Я не знаю... ну... я вважаю, що це просто свого роду дружба, насправді", - сказала королева, яку цитує People.

"Сміятися над одними й тими самими речами, жити далі. Я вважаю, що це займає більшу частину часу", - додала королева під час візиту до школи Алессандро Мандзоні.

Вона додала, що вони збираються обмінятися подарунками на річницю, щойно повернуться до Великої Британії після своєї насиченої чотириденної поїздки до Італії.

"Ми збираємося зберегти це", - сказала королева Камілла, згідно з виданням. "В іншому випадку... вам доведеться поспішати. У вас немає часу що-небудь сказати. Ні, я думаю, ми можемо покопатися у своїх кишенях і витягнути що-небудь наприкінці дня".

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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Хто така королева Камілла? Королева Камілла (Камілла Паркер-Боулз) - королева Великої Британії, друга дружина Чарльза III, коронована разом із ним 6 травня 2023 року. З 2005 по 2022 роки носила титул герцогині Корнуольської і принцеси Уельської (другий титул не використовувала). З вересня 2022 року і до травня 2023 була королевою-консортом.

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