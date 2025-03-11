Не знає власного прізвища: брат короля Чарльза III "присоромив" Меган Маркл

Британський родич бунтівної герцогині Сассекської вказав на помилку в її твердженнях.

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Меган Маркл прізвище - Айвар Маунтбеттен розкрив помилку герцогині / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

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Меган Маркл заявила у своєму шоу, що її прізвище не Маркл, а Сассекс

Айвар Маунтбеттен із БКС пояснив, чому дружина принца Гаррі глибоко помиляється

На початку березня на стримінговому сервісі Netflix відбулася прем'єра кулінарного шоу Меган Маркл "З любов'ю, Меган". В одному з випусків вона зробила зауваження своїй гості, акторці та ведучій Мінді Калінг, через те, що та назвала її "Маркл" - дружину принца Гаррі обурило, що її досі називають дівочим прізвищем, мовляв, вона вже давно "Сассекс".

Іронічно, але й сама Меган виявилася не права, адже герцогиня Сассекська - це титул, а не прізвище. На помилку далекої родички вказав у коментарі для видання Vanity Fair Айвар Маунтбеттен, член британської королівської сім'ї і троюрідний брат короля Чарльза III.

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Він розповів, у чому помилка Меган Маркл, яка так і не навчилася розбиратися в тонкощах британської королівської сім'ї та її звичаях. "Це цікаво, тому що вона (Меган Маркл - прим. редактора) абсолютно неправа. Її прізвище не Сассекс, а Маунтбеттен-Віндзор. Її дітей звуть Арчі та Лілібет Маунтбеттен-Віндзор. Вони не звуться Арчі та Лілібет Сассекські, тому що Сассекс - це титул. Отже, вони герцог і герцогиня Сассекські, але насправді він - Гаррі Маунтбеттен-Віндзор, а вона - Меган Маунтбеттен-Віндзор. Мій брат - маркіз Мілфорд-Гейвен, але його прізвище Маунтбеттен, тому його звуть Джордж Маунтбеттен, маркіз Мілфорд-Гейвен", - вніс ясність троюрідний брат британського монарха.

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Британська королівська сім'я - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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