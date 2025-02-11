Немає вибору: король Чарльз за крок до доленосного рішення щодо Гаррі

Коротко:
- Що просять зробити короля Чарльза
- Чого він боїться
Король Чарльз розглядає можливість виключити герцога Сассекського зі свого заповіту на тлі зростаючої стурбованості з приводу стану шлюбу його сина з герцогинею Сассекською.
За даними newidea.com.au, згідно з новими повідомленнями, Чарльз, якому зараз 76 років, вважає, що у нього немає іншого вибору, окрім як зробити ухильні дії, щоб захистити статки королівської сім'ї в розмірі 55 мільярдів доларів до того, як принц Уельський займе трон.
"Багато людей у королівських колах вважають, що принц Гаррі не заслуговує ні цента, і вони наполегливо просять Чарльза вилучити його із заповіту", - розповів RadarOnline інсайдер із палацу.
"Чарльз написав свій заповіт давно, але деякі члени сім'ї та придворні настійно просять його оновити документ, щоб не включати в нього Гаррі", - додає джерело.
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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.
А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.
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Хто такий король Чарльз ІІІ
Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
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