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Смерть Гайден Панеттьєрі: представник актриси зробив загадкову заяву

Віталій Кірсанов
27 серпня 2026, 16:15
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Представник актриси звернувся до тих, хто справді може володіти інформацією, здатною допомогти слідству.
Близькі до Панеттьєрі продовжують співпрацювати з правоохоронцями
Близькі до Панеттьєрі продовжують співпрацювати з правоохоронцями / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

  • Представник артистки закликав не довіряти неперевіреній інформації
  • Близькі Панеттьєрі продовжують співпрацювати з правоохоронцями

Після смерті американської актриси Гайден Панеттьєрі навколо обставин трагедії почали з’являтися різні чутки та версії. Представник артистки закликав не довіряти неперевіреній інформації та заявив, що ситуація значно складніша, ніж може здатися з публічних повідомлень. Про це він розповів виданню Us Weekly.

За словами представника Панеттьєрі, після трагедії люди, які не входили до близького оточення актриси, почали публічно висловлювати припущення щодо того, що сталося, не маючи достовірних відомостей.

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"Багато людей, які не були близькими до Гайден, використовують її смерть як привід для поширення пліток і спекуляцій щодо ситуації, про яку вони знали дуже мало. Це глибока неповага до її пам’яті та до тих, хто знав і любив її, і зараз переживає цю величезну втрату", - заявив він.

Представник актриси також звернувся до тих, хто дійсно може мати інформацію, здатну допомогти слідству. Він закликав передавати такі відомості правоохоронним органам, а не обговорювати їх у соціальних мережах.

"Якщо у вас є достовірна інформація, яка може бути корисною, будь ласка, зверніться до правоохоронних органів, а не в соціальні мережі, щоб публічно спекулювати на темі того, чого ви до кінця не розумієте", - підкреслив представник.

Він окремо зазначив, що публічні обговорення не дають повного уявлення про те, що сталося. За його словами, близькі Панеттьєрі продовжують співпрацювати з правоохоронцями, щоб з’ясувати всі обставини події.

"Ця історія набагато складніша, ніж те, що зараз обговорюється публічно, і найближче оточення Хайден активно співпрацює зі слідством, щоб допомогти встановити правду та забезпечити належне здійснення правосуддя", - йдеться в заяві.

Гайден Панеттьєрі - причина смерті

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року в апартаментах у Південній Кароліні. Точні причини трагедії поки що встановлюються судово-медичною експертизою, проте як основну версію правоохоронці розглядають зупинку серця, спричинену можливим передозуванням.

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Про особу: Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
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