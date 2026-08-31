Похорон Хайден Пенеттьєрі: родина актриси ухвалила важливе рішення

Сім’я Хайден Пепеттьєрі прийняла несподіване рішення.

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Хайден Панеттьєрі незабаром поховають / Колаж Главред, фото Instagram/haydenpanettiere

Коротко:

На якому рішенні наполягає мати актриси

У чому вона звинувачує бойфренда актриси

Після смерті популярної американської актриси Хейден Панеттьєрі розгорівся новий конфлікт навколо її колишнього коханого Браяна Хікерсона.

За даними ЗМІ, мати актриси Леслі Вогель категорично проти його присутності на похоронах дочки.

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Повідомляється, що жінка наполягає на тому, щоб Хікерсона не допустили до прощальної церемонії. Вона впевнена, що він не повинен бути частиною цієї події, з огляду на їхні складні та конфліктні стосунки в минулому.

Хайден Панеттьєрі померла / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Джерела зазначають, що напруга між родиною актриси та її колишнім партнером зберігається й після трагедії. Раніше Вогель уже критикувала Хікерсона та звинувачувала його в негативному впливі на життя доньки.

Ситуація навколо похорону залишається напруженою, а остаточне рішення щодо того, хто зможе бути присутнім на церемонії, поки що не ухвалено.

Похорон Хайден Панеттьєрі

Зазначимо, що точна дата та місце похорону Хайден Панеттьєрі не розголошуються.

Родина актриси вирішила провести прощання та поховання у закритому й вузькому сімейному колі, щоб уникнути зайвої уваги. Тіло було передано родичам і перевезено до приватного похоронного бюро, однак публічна церемонія не планується, а точний час і місце тримаються в таємниці.

Крім того, невідомо, чи відвідають похорон актриси Володимир Кличко та її донька Кайя Євдокія.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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