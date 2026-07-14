Стоцька знову показала міні-Кіркорова: співачка похвалилася новими фото

Російська співачка Стоцька показала свого сина, який є копією Кіркорова.

https://glavred.net/starnews/stockaya-snova-zasvetila-mini-kirkorova-pevica-pohvastalas-novymi-foto-10780544.html Посилання скопійоване

Анастасія Стоцька та Філіп Кіркоров, за чутками, були разом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Стоцька

Коротко:

Як виглядає син Стоцької

На кого він більше схожий

Російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, знову показала своїх дітей.

Зараз співачка відпочиває на Мальдівах разом зі своїми дітьми і вирішила опублікувати фото з ними у своєму Instagram. Уже багато років ходять чутки про те, що своїх двох дітей Стоцька народила від путініста Кіркорова, з яким їй довгі роки приписували роман.

відео дня

Діти Стоцької - вилитий Кіркоров / Фото Instagram/100tskaya

Ці чутки регулярно підігрівають фото дітей, які як дві краплі води схожі на Філіпа Кіркорова.

Діти Стоцької - вилитий Кіркоров / Фото Instagram/100tskaya

Особливо на Кіркорова схожий син Стоцької. Попри невисокий зріст самої співачки, її син виріс просто гігантським. Як і сам Кіркоров, зріст якого становить майже 2 метри.

Діти Стоцької - вилитий Кіркоров / Фото Instagram/100tskaya

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше зірка популярного російського серіалу "Кухня"Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.

Раніше також співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поділилася деякими фото, які дуже невдало підкреслили її фігуру.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анастасія Стоцька Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й актриса, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі у мюзиклі "Шахи" (2022).

До окупованих українських міст співачка приїжджала у 2018 році разом з Олександром Буйновим, який палко підтримав кремлівську агресію щодо України, та Денисом Майдановим.

Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність до кремлівського режиму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред