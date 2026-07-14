Стоцька знову показала міні-Кіркорова: співачка похвалилася новими фото

Коротко:
- Як виглядає син Стоцької
- На кого він більше схожий
Російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, знову показала своїх дітей.
Зараз співачка відпочиває на Мальдівах разом зі своїми дітьми і вирішила опублікувати фото з ними у своєму Instagram. Уже багато років ходять чутки про те, що своїх двох дітей Стоцька народила від путініста Кіркорова, з яким їй довгі роки приписували роман.
Ці чутки регулярно підігрівають фото дітей, які як дві краплі води схожі на Філіпа Кіркорова.
Особливо на Кіркорова схожий син Стоцької. Попри невисокий зріст самої співачки, її син виріс просто гігантським. Як і сам Кіркоров, зріст якого становить майже 2 метри.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше зірка популярного російського серіалу "Кухня"Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.
Раніше також співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поділилася деякими фото, які дуже невдало підкреслили її фігуру.
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Про особу: Анастасія Стоцька
Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й актриса, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі у мюзиклі "Шахи" (2022).
До окупованих українських міст співачка приїжджала у 2018 році разом з Олександром Буйновим, який палко підтримав кремлівську агресію щодо України, та Денисом Майдановим.
Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність до кремлівського режиму.
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