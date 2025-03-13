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Назавжди: експерт розкрив слова Кейт Міддлтон після розставання з Вільямом

Олена Кюпелі
13 березня 2025, 17:31оновлено 13 березня, 19:17
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Королівський експерт згадав розмову з Кейт Міддлтон про розставання з Вільямом.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон розлучалася з принцом Вільямом / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коротко:

  • Що сказала Кейт Міддлтон після розставання
  • Що про неї подумав експерт

Вперше за два роки Кейт Міддлтон та її свекор король Чарльз відвідали службу у Вестмінстерському абатстві після тривалого лікування від раку. І саме принцеса, а не монарх, була зображена на перших шпальтах газет наступного дня.

Так само, як покійна королева Єлизавета, яка виділялася з натовпу яскравими кольорами, які вона носила, Кетрін дедалі частіше носить яскраве та елегантне вбрання одного кольору, що підкреслює її важливість для королівської сім'ї, пише The Daily Mail.

відео дня

Камілла - королева, але Кетрін ясно дає зрозуміти, що вона готова взяти на себе цю роль, коли прийде її час.

Її вражаюча поява цього тижня змусила королівського експерта Річарда Едена згадати перший момент зустрічі з Кейт.

Кейт і Вільям колись розлучалися ç.
Кейт і Вільям колись розлучалися ç. / İnstagram/The Prince and Princess of Wales

Це було на вечірці з нагоди запуску біографії Саймона Себага Монтефіоре "Молодий Сталін" 2007 року, коли Кетрін ненадовго розлучилася з принцом Вільямом.

"Кетрін, якій тоді було 25 років, відвідала захід зі своєю сестрою Піппою Міддлтон і поспілкувалася зі мною в групі з невісткою Себага Монтефіоре, телеведучою Тарою Палмер-Томкінсон, яка, на жаль, померла десятиліття потому у віці 45 років. Тара, дочка двох найближчих друзів короля Карла, Чарльза і Патті Палмер-Томкінсон, знала принца Вільяма відтоді, як він був маленьким хлопчиком, і не соромилася говорити про нього з Кетрін на вечірці в ювелірному магазині Asprey в Мейфері", - каже експерт.

Кейт і Вільям - улюбленці британців
Кейт і Вільям - улюбленці британців / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

За словами Річарда, Тара, як зазвичай, одразу перейшла до того, що всі хотіли знати: давній розрив Кетрін із Вільямом. Розрив був великою історією, оскільки про нього стало відомо кілька місяців тому.

"Як у тебе справи?" - запитала її Тара.

Кетрін відповіла: "Чудово" і почала червоніти.

"Це, мабуть, так важко..." - наполягала Тара.

"Справді, все нормально", - твердо, хоча й ніяково, відповіла Кетрін.

Вона ясно дала зрозуміти мовою тіла, що не хоче обговорювати цю тему, і розмова швидко перейшла на більш приємні і менш напружені теми.

принц Вільям, Кейт Міддлтон
принц Вільям, Кейт Міддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

"У той час Кетрін вважалася тусовщицею-подружкою Вільяма, але моя перша зустріч з нею показала мені, що вона міцний горішок, і ніхто не дозволить змусити її сказати те, чого вона не хоче говорити, навіть близький друг королівської сім'ї", - говорить він.

Пізніше він також додав, що саме ця перша зустріч змінила його ставлення до Кетрін назавжди.

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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