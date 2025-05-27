Після чуток про розлучення: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс разом вийшли на публіку

Зіркове подружжя поділилося радісною новиною.

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Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс зараз - що відбувається з акторами / колаж: Главред, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas, instagram.com/catherinezetajones

Коротко:

Майклу Дугласу та Кетрін Зеті-Джонс приписують розлучення

Попри це пара з'явилася разом на важливій для їхньої спільної доньки події

У квітні 2025 року з'явилися чутки про те, що в Голлівуді розпалася одна з найміцніших зоряних пар: нібито Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас більше не разом, і вже навіть розпродають спільне майно. Причиною тому стало розчарування Кетрін у шлюбі з Майклом - сьогодні, коли акторові 80, а їй лише 55, стала як ніколи раніше помітна 25-річна різниця у віці чоловіка і дружини.

Примітно, що 2013 року Дуглас хотів розлучитися з дружиною через її проблеми з психічним здоров'ям (у Кетрін Зети-Джонс біполярний розлад - прим. редактора). Однак тоді пара зуміла примиритися. Нині ж ініціатором розриву нібито стала сама акторка, яка не в захваті від перспективи стати доглядальницею для чоловіка.

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Утім, ані Майкл, ані Кетрін не коментували публічно чутки, пов'язані з їхнім шлюбом і його розпадом. А нещодавно вони навіть разом з'явилися на публіці: зіркові батьки супроводжували свою молодшу доньку Керіс на випускному вечорі дівчини. Сімейне фото з'явилося на сторінці Кетрін Зети-Джонс в Instagram.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс із донькою Керіс / instagram.com/catherinezetajones

Керіс Дуглас народилася 2003 року, і є молодшою дитиною в сім'ї Дугласа і Зети-Джонс; у пари є ще старший син Ділан (2000 р.н.). Днями дівчина закінчила престижний американський приватний Університет Брауна.

Керіс Дуглас / instagram.com/michaelkirkdouglas

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Хто такий Майкл Дуглас? Майкл Кірк Дулас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальний потяг", "Війна подружжя Роуз", "Основний інстинкт" та ін.

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