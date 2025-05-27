Після чуток про розлучення: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс разом вийшли на публіку

Коротко:
- Майклу Дугласу та Кетрін Зеті-Джонс приписують розлучення
- Попри це пара з'явилася разом на важливій для їхньої спільної доньки події
У квітні 2025 року з'явилися чутки про те, що в Голлівуді розпалася одна з найміцніших зоряних пар: нібито Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас більше не разом, і вже навіть розпродають спільне майно. Причиною тому стало розчарування Кетрін у шлюбі з Майклом - сьогодні, коли акторові 80, а їй лише 55, стала як ніколи раніше помітна 25-річна різниця у віці чоловіка і дружини.
Примітно, що 2013 року Дуглас хотів розлучитися з дружиною через її проблеми з психічним здоров'ям (у Кетрін Зети-Джонс біполярний розлад - прим. редактора). Однак тоді пара зуміла примиритися. Нині ж ініціатором розриву нібито стала сама акторка, яка не в захваті від перспективи стати доглядальницею для чоловіка.
Утім, ані Майкл, ані Кетрін не коментували публічно чутки, пов'язані з їхнім шлюбом і його розпадом. А нещодавно вони навіть разом з'явилися на публіці: зіркові батьки супроводжували свою молодшу доньку Керіс на випускному вечорі дівчини. Сімейне фото з'явилося на сторінці Кетрін Зети-Джонс в Instagram.
Керіс Дуглас народилася 2003 року, і є молодшою дитиною в сім'ї Дугласа і Зети-Джонс; у пари є ще старший син Ділан (2000 р.н.). Днями дівчина закінчила престижний американський приватний Університет Брауна.
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Хто такий Майкл Дуглас?
Майкл Кірк Дулас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальний потяг", "Війна подружжя Роуз", "Основний інстинкт" та ін.
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