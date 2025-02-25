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Кемерон Діаз уперше "засвітила" обличчя сина

Олена Кюпелі
25 лютого 2025, 11:14
24
Кемерон Діаз була в режимі мами на вихідних.
Кемерон Діаз потішить шанувальників новим кіно
Кемерон Діаз засвітила молодшого синочка / Колаж Главред, фото Instagram/camerondiaz

Коротко:

  • Кемерон Діас вперше показала обличчя дитини
  • Де підловили голівудську знаменитість

Легендарна голлівудська акторка Кемерон Діаз, яка на довгий час зникла з радарів шанувальників, і ще жодного разу не показала обличчя двох своїх дітей, потрапила в поле зору папараці.

За даними британського таблоїду The Daily Mail, Кемерон Діаз була в режимі мами на вихідних, коли вона вийшла зі своїм майже однорічним сином Кардиналом.

відео дня

Це перший раз, коли Діаз показала дитину на публіці. У серпні вона возила дитину в колясці, але обличчя малюка не було видно.

52-річна акторка, яка нещодавно здійснила приголомшливе повернення в кіно, блиснула своєю сліпучою посмішкою, несучи малюка на стегні в Санта-Барбарі.

Крім Кардинала, у Кемерон також є дочка Раддікс, якій п'ять років, від її чоловіка Бенджі Меддена, якому 45 років.

Обидві зірки зазвичай тримаються в тіні зі своїми дітьми, подалі від загальної уваги.

Фото малюка можна подивитися тут

Уродженка Південної Каліфорнії одягла вільну білу сорочку на ґудзиках і чорні штани.

Її фірмові довгі світлі локони були укладені в пучок на потилиці, і вона додала крислатий чорний капелюх від сонця.

Кемерон і Бенджі, які одружилися 2015 року, востаннє були помічені разом у Монтесіто на початку січня.

Навесні минулого року в Instagram Бенджі поділився новиною про те, що сім'я з трьох осіб стала більшою - з появою другої дитини.

"Ми благословенні і раді оголосити про народження нашого сина, кардинала Меддена", - написав рок-зірка у спільному пості.

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Нагадаємо, раніше голлівудська актриса Кемерон Діаз та її чоловік Бенджі Медден стали батьками вдруге. Пара здивувала шанувальників, оголосивши, що нещодавно у них народилася друга дитина, син на ім'я Кардинал.

Раніше також Кемерон Діаз вперше з'явилася на лондонському знімальному майданчику нового фільму "Повернення до бою" через чотири роки після підтвердження її виходу на пенсію і через вісім років після того, як вона знялася у своєму останньому фільмі.

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Хто така Кемерон Діаз

Кемерон Діаз - американська актриса та модель. Стала відомою в 1990-х роках після ролі у фільмі "Маска". Була номінована на "Золотий глобус" за ролі у фільмах "Усі шаленіють від Мері", "Ванільне небо", "Банди Нью-Йорка" і "Бути Джоном Малковичем".

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