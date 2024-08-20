Кемерон Діаз показалася зі своїми "секретними" дітьми

Кемерон Діаз з'явилася на рідкісній прогулянці зі своєю сім'єю.

https://glavred.net/stars/kemeron-diaz-pokazala-svoih-sekretnyh-detey-10590014.html Посилання скопійоване

Камерон Діаз зробила рідкісний вихід на публіку/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голівудська акторка Кемерон Діаз та її чоловік Бенджі Медден у суботу провели час всією сім'єю зі своїми дітьми Реддікс і Кардиналом.

Як пише Page Six, сім'ю з чотирьох осіб помітили на прогулянці своїм районом у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. Це рідкісний вихід для акторки, яка зазвичай тримає своє особисте життя в таємниці і далеко від загальної уваги.

Хто така Кемерон Діаз Кемерон Діаз - американська актриса і модель. Стала відомою в 1990-х роках після ролі у фільмі "Маска". Була номінована на "Золотий глобус" за ролі у фільмах "Усі шаленіють від Мері", "Ванільне небо", "Банди Нью-Йорка" і "Бути Джоном Малковичем". відео дня

51-річна зірка "Ангелів Чарлі" одягла вільну чорну футболку і пару таких самих чорних штанів, коли гуляла з коляскою. Її чоловік також одягнув повсякденне вбрання: чорну толстовку з довгими рукавами і пару таких самих чорних шортів. Медден доповнив своє вбрання зеленим капелюхом, в одній руці він ніс кілька білих сумок для покупок, а в іншій тримав за руку свою 4-річну доньку.

Подивитися фото щасливої родини можна тут

Він також ніс через плече фіолетовий рюкзак Реддікс. Дівчинка була сфотографована в різдвяній піжамі, яку вона поєднувала з рожевими чобітьми-ковбойцями.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше голлівудська акторка Кемерон Діаз та її чоловік Бенджі Медден стали батьками вдруге. Пара здивувала шанувальників, оголосивши, що нещодавно у них народилася друга дитина, син на ім'я Кардинал.

Раніше також Кемерон Діаз вперше з'явилася на лондонському знімальному майданчику нового фільму "Повернення до бою" через чотири роки після підтвердження її виходу на пенсію і через вісім років після того, як вона знялася у своєму останньому фільмі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред