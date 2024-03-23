Кемерон Діаз вдруге стала мамою і розсекретила незвичайне ім'я малюка

Пара зробила несподіваний анонс на своїх сторінках.

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Кемерон Діаз секретно народила другу дитину / Колаж Главред, фото Pixabay, Instagram/camerondiaz

Голлівудська актриса Кемерон Діаз та її чоловік Бенджі Медден стали батьками вдруге.

Пара здивувала шанувальників, оголосивши, що нещодавно у них народилася друга дитина, син на ім'я Кардинал.

"Ми щасливі і раді оголосити про народження нашого сина, Кардинала Меддена. Він приголомшливий, і ми всі такі щасливі, що він тут!" - написали вони у своєму спільному пості в Instagram.

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"З метою безпеки та конфіденційності дітей ми не будемо публікувати фотографії, але він дуже милий", - написала пара.

Зазначимо, що Кемерон Діаз досить пізно стала матір'ю. Ба більше, вони не показують свою старшу доньку.

Хто така Кемерон Діаз Кемерон Діаз - американська акторка та модель. Стала відомою в 1990-х роках після ролі у фільмі "Маска". Була номінована на "Золотий глобус" за ролі у фільмах "Усі шаленіють від Мері", "Ванільне небо", "Банди Нью-Йорка" і "Бути Джоном Малковичем".

Нагадаємо, раніше бразильська супермодель, колишній ангел Victoria's Secret і акторка Жизель Бюндхен, розповіла про те, як береже своє ментальне здоров'я. Для Жизель Бюндхен психічне здоров'я починається на кухні.

Раніше також 56-річна акторка Ніколь Кідман з'явилася у квітневому випуску журналу та продемонструвала пікантний образ, позуючи перед камерою в кількох вишуканих вбраннях, зокрема й у облягаючому комплекті чорної спідньої білизни.

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