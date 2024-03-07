Камерон Діас повертається на екрани після 10-річної перерви - ЗМІ

Американська акторка Камерон Діас востаннє з'являлася на екранах 2014 року - у кіноадаптації мюзиклу "Енні", який критики і глядачі сприйняли досить холодно. Втім, їм не припала до душі й акторська гра Діас. Після цього артистка оголосила про свій відхід з кіно і намір присвятити весь свій вільний час сім'ї.
Однак 10 років по тому шанувальники Камерон отримали промінь надії - видання Deadline повідомляє, що зірка активно веде переговори про участь у чорній комедії від Apple Original Films під назвою "Вихід", де її партнерами на майданчику можуть стати Кіану Рівз та Джона Гілл.
Подробиці зйомок творці "Виходу" тримають у секреті. Відомо лише, що Рівз зіграє старіючу зірку Голлівуду, який має здійснити екскурс у своє бурхливе минуле. Яку роль у цьому зіграє Діас, поки залишається таємницею.
Варто зазначити, що влітку 2022 року вже ходили чутки про те, що Камерон Діас готова повернутися у світ великого кіно. Йдеться про фільм "Знову в справі" від стримінгового сервісу Netflix. Акторка підтверджувала свою участь у проєкті про пригоди колишніх шпигунів, і нібито навіть була помічена на зйомках у Лондоні, проте картина на екранах поки що так і не з'явилася.
Хто така Камерон Діас?
Камерон Діас - американська акторка та модель. Має іменну зірку на голлівудській Алеї Слави. Виступає здебільшого в комедійних амплуа, хоча на її рахунку є і драматичні ролі. Найвідоміші фільми з її участю: "Маска", трилогія "Ангели Чарлі", "Дещо про Мері", "Ванільне небо". Голосом Діас говорить принцеса Фіона, кохана, а пізніше - дружина головного героя мультфраншизи "Шрек".
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