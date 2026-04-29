15 років разом: Вільям і Кейт відзначили річницю веселим фото з дітьми

Принц Вільям і Кейт Міддлтон разом уже цілих 15 років і виховують трьох дітей.

Кейт Міддлтон і принц Вільям разом уже 15 років / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, найпопулярніша королівська пара і улюбленці британців, святкують 15 років спільного життя.

Відповідним фото пара поділилася на офіційній сторінці в Instagram.

"Святкуємо 15 років шлюбу", — підписали вони фото.

На фото Вільям і Кейт разом зі своїми трьома дітьми лежать на траві, тримаючись за руки. Вони виглядають щасливими та безтурботними. Крім того, видно, як сильно виросли діти — Луї, Шарлотта та Джордж.

Кейт і Вільям святкують 15 років своєї сім'ї / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Раніше також принцу Луї виповнилося 8 років. Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили день народження свого молодшого сина, опублікувавши новий портрет в Instagram.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

