Євробачення 2026: коли виступає LELEKA і як голосувати у другому півфіналі

Сьогодні, 14 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2026.

https://glavred.net/stars/evrovidenie-2026-kogda-vystupaet-leleka-i-kak-golosovat-vo-vtorom-polufinale-10764431.html Посилання скопійоване

LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Коли відбудеться другий півфінал Євробачення 2026

Коли виступає LELEKA

Як голосувати на Євробаченні 2026

Уже сьогодні, 14 травня, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2026. Главред розповість, як голосувати за улюблених учасників і що відомо про номер України.

Хто виступає у другому півфіналі Євробачення

Другий півфінал Євробачення 2026 обіцяє лише підвищити градус конкуренції, який єврофани побачили 12 травня. На глядачів чекають 18 яскравих виступів, а боротися за вихід у гранд-фінал будуть 15 конкурсантів. Представниця України LELEKA вийде на сцену у другій половині шоу під номером 12.

відео дня

Євробачення 2026 — учасники другого півфіналу / фото: instagram.com, Євробачення

Як виглядатиме номер України на Євробаченні 2026

LELEKA провела другу репетицію і зміцнила свої позиції в рейтингу букмекерів. Чистий вокал, стильний костюм і повітряні декорації зробили номер співачки ефектним і драматичним. Головною родзинкою залишається рекордно довга висока нота, яка вдавалася співачці на останніх прослуховуваннях. На сцені виконавицю підтримає Ярослав Джусь та його партія на бандурі.

Євробачення 2026: прогноз букмекерів для України

Після першого півфіналу Україна почала зміцнювати свої позиції в рейтингу букмекерів. LELEKA повернулася до топ-10 виконавців, які можуть посісти високі місця у гранд-фіналі. У тому, що Україна зможе пройти до гранд-фіналу, єврофани майже не сумніваються.

Рейтинг букмекерів до другого півфіналу / Eurovision World

Євробачення 2026: як голосувати глядачам

Глядачі з України зможуть віддати свої голоси улюбленим виконавцям у другому півфіналі Євробачення 2026. Організатори передбачили три основні способи голосування:

Офіційний додаток: завантажуйте додаток Eurovision Song Contest на свій смартфон і голосуйте в розділі Vote . Усього у вашому розпорядженні 20 голосів, а за одного конкурсанта можна віддати не більше п'яти балів.

. Усього у вашому розпорядженні 20 голосів, а за одного конкурсанта можна віддати не більше п'яти балів. Традиційний формат (SMS та дзвінки): усі необхідні номери телефонів та унікальні коди учасників транслюватимуться в прямому ефірі.

Онлайн-платформа: зробити свій вибір також можна на офіційному порталі www.esc.vote, де процедура голосування за улюбленого артиста відбувається за кілька кліків.

Пам'ятайте, що правила Євробачення забороняють голосувати за представника власної країни. Якщо ви перебуваєте в Україні, то проголосувати за LELEKA не вийде. Але якщо ви зараз перебуваєте за кордоном, то зможете підтримати представницю України.

Євробачення 2026 — інструкція для голосування:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Євробачення 2026 — останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що виступ Фінляндії спровокував палкі дискусії. Глядачі засумнівалися, що Лінда Лампеніус дійсно грала на скрипці в прямому ефірі. Лінда не стала ігнорувати випади на адресу колективу і виступила з прямою заявою.

Також участь представника Ізраїлю в першому півфіналі пісенного конкурсу завершилася бійкою. Пропалестинські протестувальники спробували зірвати виступ Ноама Беттана вигуками та освистуванням, що вимагало оперативного втручання правоохоронних органів.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред