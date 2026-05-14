LELEKA опинилася на дні рейтингів перед півфіналом Євробачення 2026 — деталі

LELEKA виступила на шоу перед журі.

LELEKA вперше виступила перед професійним журі Євробачення

Як представницю України оцінили преса та єврофани

Представниця України LELEKA вперше виступила на сцені конкурсу. Співачка виконала свою пісню "Ridnym" на генеральному прогоні, під час якого професійне журі виставляє оцінки. Які враження залишилися після виступу України, розповів Telegram-канал "Єврофани. Новини Євробачення".

Як LELEKA виступила на шоу журі

У мережі вже з'явилися перші кадри виступу представниці України на шоу для професійного журі. Глядачі в залі зняли на відео кульмінацію номера LELEKA, коли вона бере довгу високу ноту. Зробити це без жодних проблем не вийшло — співачка перевела подих посеред своєї партії.

Як виступ LELEKA на Євробаченні 2026 оцінили преса та фанати

Перший рейтинг симпатій преси виявився невтішним для української виконавиці. В опитуванні фан-медіа "ESCXTRA" лідерами другого півфіналу після прес-шоу стали Болгарія, Австралія та Данія. LELEKA опинилася в хвості рейтингу — журналісти поставили Україну на 12 місце з 15. В опитуванні взяли участь 87 представників медіа.

Єврофани, які відвідали шоу журі, склали практично ідентичний рейтинг. Симпатії глядачів завоювали Болгарія, Австралія та Данія, а Україна опинилася на 12 місці. У цьому опитуванні проголосували вже понад 3 тисячі шанувальників конкурсу.

Тим часом букмекери не настільки песимістичні щодо результатів LELEKA. У другому півфіналі вони ставлять Україну на 4 місце, а в прогнозах на гранд-фінал наша представниця утримує 10 місце.

Реакція українських фанатів на рейтинг

Рейтинг викликав бурхливі обговорення серед українських єврофанів. Багато хто з них підкреслив, що рейтинг глядачів із залу нерелевантний, адже більшість номерів учасників заточені саме під телевізійну картинку. Також у коментарях згадали, що минулого року Ziferblat зіткнулися зі схожою ситуацією, але, незважаючи на провал у рейтингах, змогли пройти до гранд-фіналу й посісти місце в десятці.

"Я так розумію, що LELEKA досі хвора, тому нота для неї проблематична. Вона намагалася витягнути, але не вийшло. Тепер як пощастить, будемо сподіватися на краще"

"У мене таке відчуття, що навмисно занижують Україну навіть тут"

"Це ще більш нерелевантне голосування, ніж у преси, тому що глядачі підтримують в основному динамічні пісні і не бачать телекартинки"

Хто буде конкурентом LELEKA у другому півфіналі

Другий півфінал Євробачення 2026 буде насичений яскравими виступами та сильними учасниками. Серйозними конкурентами для України стануть Данія, Австралія, Румунія та Болгарія. За прогнозами букмекерів, саме ці країни боротимуться за місця в п’ятірці найкращих і мають високі шанси кваліфікуватися до гранд-фіналу.

Раніше Главред повідомляв, що другий півфінал Євробачення-2026 стартує вже цього четверга, 14 травня. Дізнайтеся, як підтримати своїх фаворитів і чим здивує Україна. Постановка LELEKA поєднує в собі сильне живе виконання, продуманий стиль та ефектні повітряні елементи.

Також фаворитка Євробачення-2026 перервала мовчання після скандалу в першому півфіналі. Приводом для звинувачень у використанні фонограми стало відео із залу: поки Лінда Лампеніус стрімко бігла до іншої декорації, партія скрипки продовжувала звучати без пауз.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

