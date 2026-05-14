Євробачення 2025: де дивитися другий півфінал

Де дивитися другий півфінал "Євробачення-2026" і під яким номером виступає Україна.

Де дивитися другий півфінал Євробачення 2026

Коротко:

Де дивитися другий півфінал

Під яким номером виступає LELEKA

Євробачення 2026 набирає обертів і вже сьогодні, 14 травня, відбудеться другий півфінал, у якому виступить і Україна.

Главред розповість, де дивитися другий півфінал Євробачення і хто може стати тріумфатором вечора.

Де дивитися другий півфінал Євробачення

Пряма трансляція головної музичної події року розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:

Як і перший півфінал Євробачення-2026, другий півфінал коментуватимуть Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення

У другому півфіналі Євробачення 2026 виступлять представники 17 країн, але лише 15 з них боротимуться за путівку до гранд-фіналу. Відкриватиме конкурс Болгарія, а останньою виступить Норвегія.

Виступ України анонсовано під 12 номером.

Ще три країни покажуть свої виступи: Велика Британія, Австрія та Франція. Ці країни автоматично потрапляють до фіналу Євробачення 2026.

Другий півфінал Євробачення 2026: порядок виступів / Фото eurovisionworld.com

Як проголосувати за LELEKA

За правилами пісенного конкурсу, українці, які перебувають в Україні, не можуть віддати голос за LELÉKA. Підтримати конкурсанта з іншої країни можна кількома способами:

через офіційний додаток Eurovision Song Contest.

через сайт esc.vote.

через SMS-голосування.

Тобто якщо ви перебуваєте в іншій країні, ви сміливо можете підтримати LELEKA.

Євробачення 2026 — останні новини

Раніше Главред повідомляв, що 12 травня стартує перший півфінал Євробачення-2026. На сцену вийдуть 17 учасників, 15 з яких змагатимуться за вихід у гранд-фінал. Дізнайтеся, чи виправдаються прогнози букмекерів і чи піднесе фінал 16 травня несподіваний сюрприз.

Зазначимо, раніше стало відомо, що перший рейтинг симпатій преси виявився невтішним для української виконавиці. В опитуванні фан-медіа "ESCXTRA" лідерами другого півфіналу після прес-шоу стали Болгарія, Австралія та Данія. LELEKA опинилася в хвості рейтингу — журналісти поставили Україну на 12 місце з 15. В опитуванні взяли участь 87 представників медіа.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

