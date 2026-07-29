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Джареда Лето звинуватили у сексуальних домаганнях

Олена Кюпелі
29 липня 2026, 16:20
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Лето опинився в центрі нових звинувачень після оприлюднення розслідування BBC.
Джаред Лето
Джаред Лето може бути визнаний винним / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У чому звинувачують актора
  • Про що йдеться в матеріалах слідства

Американський актор і лідер гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето став героєм нового документального розслідування BBC.

Як пише Variety, у фільмі "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" одразу десять жінок розповіли про ймовірні випадки неналежної поведінки з боку актора та музиканта. Дев'ять із них публічно поділилися своїми історіями вперше.

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Згідно з матеріалами розслідування, чотири жінки звинувачують Лето в діях, які можуть підпадати під кримінальне законодавство. За їхніми словами, ймовірні події відбулися в період з 2002 по 2016 рік, коли вони були неповнолітніми або зовсім молодими, а акторові було від 30 до 40 років.

Джаред Лето
Джаред Лето опинився в неприємній ситуації / ua.depositphotos.com

Серед озвучених звинувачень - заява про сексуальне насильство, твердження про сексуальні стосунки з 17-річною дівчиною в Каліфорнії, де вік згоди становить 18 років, а також розповіді про сексуалізовані телефонні розмови з неповнолітньою.

BBC повідомляє, що частину свідчень журналісти перевірили, зіставивши розповіді жінок із фотографіями, повідомленнями, а також показаннями родичів і друзів, яким вони розповідали про те, що сталося, незабаром після ймовірних подій.

Джаред Лето
Джаред Лето звинувачується в домаганнях / ua.depositphotos.com

Крім того, у фільмі виступили двоє колишніх співробітників, які працювали з гуртом Thirty Seconds to Mars. Вони заявили, що деяких членів команди турбувало спілкування Лето з неповнолітніми прихильницями.

За даними Variety, представники Джареда Лето не відповіли на запити журналістів щодо коментарів. При цьому у 2025 році актор уже відкидав аналогічні звинувачення, що з’явилися в інших публікаціях. Наразі інформації про висунення йому кримінальних звинувачень не надходило.

Одна з учасниць документального фільму заявила: "Це сталося 25 років тому… йому все це сходило з рук".

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Про особу: Джаред Лето

Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання завдяки своїй музичній діяльності та ексцентричному сценічному образу як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки у драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" та нагороди Американської гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

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