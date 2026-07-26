Чотири місяці у ліжку: Пугачова зламала тазостегновий суглоб

Алла Пугачова розповіла, як вона перенесла серйозну травму і що з нею сталося.

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Алла Пугачова пояснила, чому ходить із палицею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

Що сталося з Пугачовою

Як вона перенесла травму

Російська естрадна співачка Алла Пугачова під час свого візиту до Латвії поділилася подробицями свого стану.

Про це пишуть російські пропагандисти.

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За словами Пугачової, вона зламала собі тазостегновий суглоб і була знерухомлена протягом 4 місяців.

Максим Галкін та Алла Пугачова на червоній доріжці в Латвії / фото: instagram.com, pugacheva.hub

"Я була знерухомлена на 4 місяці через перелом тазостегнового суглоба. Це було дуже важко. Я могла й півроку пролежати", - поскаржилася Алла Пугачова.

Тим часом, як каже Примадонна, їй вдалося впоратися з цим. "Прийшла одна людина і сказала, що все залежить тільки від мене. І я почала потихеньку підніматися. З болем почала ходити з паличкою. І зараз з болем, але потихеньку", - пояснила, чому ходить з паличкою, Пугачова.

Алла Пугачова з паличкою / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Я дуже важко все це переносила, але взяла себе в руки. Потрібно бути впевненою в собі, щоб відбиватися від людей. З палицею мені якось спокійніше", - з посмішкою повідомила Алла Борисівна.

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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