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Чотири місяці у ліжку: Пугачова зламала тазостегновий суглоб

Олена Кюпелі
26 липня 2026, 22:47
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Алла Пугачова розповіла, як вона перенесла серйозну травму і що з нею сталося.
Алла Пугачова - хвороба
Алла Пугачова пояснила, чому ходить із палицею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

  • Що сталося з Пугачовою
  • Як вона перенесла травму

Російська естрадна співачка Алла Пугачова під час свого візиту до Латвії поділилася подробицями свого стану.

Про це пишуть російські пропагандисти.

відео дня

За словами Пугачової, вона зламала собі тазостегновий суглоб і була знерухомлена протягом 4 місяців.

Максим Галкін та Алла Пугачова на червоній доріжці
Максим Галкін та Алла Пугачова на червоній доріжці в Латвії / фото: instagram.com, pugacheva.hub

"Я була знерухомлена на 4 місяці через перелом тазостегнового суглоба. Це було дуже важко. Я могла й півроку пролежати", - поскаржилася Алла Пугачова.

Тим часом, як каже Примадонна, їй вдалося впоратися з цим. "Прийшла одна людина і сказала, що все залежить тільки від мене. І я почала потихеньку підніматися. З болем почала ходити з паличкою. І зараз з болем, але потихеньку", - пояснила, чому ходить з паличкою, Пугачова.

Алла Пугачова з паличкою
Алла Пугачова з паличкою / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Я дуже важко все це переносила, але взяла себе в руки. Потрібно бути впевненою в собі, щоб відбиватися від людей. З палицею мені якось спокійніше", - з посмішкою повідомила Алла Борисівна.

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Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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