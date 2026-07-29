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Готується продовження фільму "Сам удома": Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна

Віталій Кірсанов
29 липня 2026, 16:26
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Керівництво компанії Disney високо оцінило запропоновану Калкіним концепцію сучасного Кевіна Маккалістера.
Маколей Калкін провів переговори з продюсерами щодо повернення до ролі у фільмі
Маколей Калкін провів переговори з продюсерами щодо повернення до ролі у фільмі "Сам удома" / колаж: Главред, фото: instagram.com/culkamania

Коротко:

  • Багато років Калкін відмовлявся повертатися до образу Кевіна
  • Студія Disney розглядає участь Калкіна як один із ключових факторів

Американський актор Маколей Калкін веде переговори з керівництвом Disney щодо повернення до ролі Кевіна Маккалістера у новому фільмі франшизи "Сам удома". Про це повідомляє TMZ з посиланням на журналіста та інсайдера Метта Беллоні.

За інформацією джерела, у Disney позитивно сприйняли ідею актора знову зіграти свого культового персонажа. Студія розглядає участь Калкіна як один із ключових факторів, здатних привернути увагу глядачів до нової стрічки.

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Повідомляється, що зустріч із представниками Disney відбулася у студії в Бербанку. Деталі майбутнього проєкту поки що тримаються в таємниці, проте, за даними інсайдера, керівництво компанії високо оцінило запропоновану Калкіним концепцію сучасного Кевіна Маккалістера.

Ще минулого року під час туру, присвяченого 35-річчю фільму, актор розповідав, яким бачить свого героя через десятиліття. За його задумом, Кевін стає розлученим або овдовілим батьком-одинаком. Його син, ображений постійною зайнятістю батька, не впускає його додому й влаштовує для нього пастки, що стає відображенням їхніх непростих сімейних стосунків.

Незважаючи на те, що багато років Калкін відмовлявся повертатися до образу Кевіна, останнім часом він не раз використовував цього персонажа в рекламних кампаніях Google, Uber Eats та Home Instead.

Кар’єра актора також отримала новий поштовх завдяки ролям у серіалах "Американська історія жахів", "Праведні коштовності" та "Наслідки".

"Сам удома" - у яких фільмах знімався Маколей Калкін

Фільм "Сам удома" приніс Маколею Калкіну світову славу та зробив його найвисокооплачуваним дитячим актором свого часу.

Маколей Калкін знявся у двох частинах знаменитої серії фільмів: "Сам удома" (1990) та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992). У першому фільмі восьмирічний Кевін Маккалістер випадково залишається сам удома в Чикаго, коли його велика родина відлітає до Франції, і змушений захищати своє житло від двох грабіжників, використовуючи витончені пастки.

У другій частині Маккалістери знову гублять Кевіна дорогою на канікули, але цього разу він помилково опиняється сам у Нью-Йорку. Він зустрічає тих самих бандитів, які втекли з в’язниці, і знову використовує свої винахідливі методи, щоб протистояти їм.

Згодом франшиза отримала кілька продовжень, однак вони були зняті вже без участі Калкіна.

Новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що 63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. У зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар'єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з’являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів "Кошмар на вулиці В’язів". Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проєкт буде прямим ремейком картини Веса Крейвена.

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Про особу: Маколей Калкін

Маколей Калкін - американський актор кіно, телебачення та озвучування, музикант. Один із найуспішніших дитячих акторів в історії Голлівуду, який прославився головними ролями у фільмах "Сам удома" (1990), "Моя донька" (1991), "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), "Добрий синочок" (1993), "Багатій Річі" (1994) та "Повелитель сторінок" (1994), повідомляє Вікіпедія. Старший брат акторів Кірана Калкіна та Рорі Калкіна.

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