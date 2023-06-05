Розбив серце Лесі Нікітюк: Джаред Лето показав нову подружку

Американський актор і фронтмен гурту 30 Seconds To Mars 51-річний Джаред Лето поповнив свій строкатий список дівчат ще однією красунею. Артиста спіймали папараці Daily Mail з екзотичною моделлю Тет Тінн з М'янми.
Пару помітили під час прогулянки берлінськими вулицями. Це їх перший спільний публічний вихід.
27-річна Тінн на прізвисько Beauty (красуня - прим. редактора) брала участь у зйомках недавнього кліпу 30 Seconds To Mars на пісню Stuck.
Джаред Лето - відомий ловелас. Він жодного разу не був одружений, у нього немає дітей. У різні роки артист зустрічався зі Скарлетт Йоханссон, Ліндсі Лохан, Ешлі Олсен, Камерон Діаз (з нею він навіть був заручений), моделлю Валерією Кауфман, світською левицею Періс Хілтон та ін.
У 2020 році, під час локдауну через ковід, він навіть познайомився з українською ведучою Лесею Нікітюк - Лето подзвонив їй по відеозв'язку, щоб поцікавитися, чи дотримується вона запобіжних заходів.
Раніше стало відомо, що зірка фільмів "Суперперці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність в найсуворішому секреті.
Також на зраді попався чоловік відомої актриси Наталі Портман - чоловіка застукали за поцілунками з молодою жінкою, яка молодша за голлівудську зірку на 16 років.
Інші новини: