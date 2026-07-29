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В ЗСУ почалися масштабні перевірки: в Генштабі назвали причину

Анна Косик
29 липня 2026, 16:05
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Перевірки пройдуть у всіх військових частинах Збройних Сил.
В ЗСУ почалися масштабні перевірки: в Генштабі назвали причину
В Збройних Силах відбудеться важливий етап оцінювання / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили у Генштабі:

  • Комплектування бригад, полків та корпусів ЗСУ перевірять
  • Перевірку розпочали з метою підвищення боєздатності української армії

У Збройних Силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Про це повідомив Генеральний штаб ЗС України.

Ключовою метою перевірки є оцінка фактичного стану укомплектованості бригад, полків та корпусів. В Генштабі прагнуть проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрямки для вдосконалення питань кадрового забезпечення.

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Зокрема, під оцінку потраплять ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

"Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", - йдеться у повідомленні.

Чи зможе Михайло Драпатий реформувати мобілізацію

Главред писав, що за словами народної депутатки Юлії Яцик, нинішній головнокомандувач Михайло Драпатий ще під час керівництва Сухопутними військами виступав із власними пропозиціями щодо зміни системи мобілізації.

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Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Ці ідеї хоч і були презентовані на найвищому рівні, однак реалізувати їх тоді не вдалося. Після кадрових перестановок реформа фактично зупинилася, а нове керівництво Сухопутних військ не продовжило відповідну роботу.

"Драпатий точно буде тепер втілювати своє бачення. Він тоді вже наламав багато корупційних схем з системою "Оберіг". Наприклад, були окремі реєстри людей, які щомісяця носили гроші, щоб їх не мобілізували", - наголосила Яцик.

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Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні попросив американського лідера Дональда Трампа надати екстрений "зимовий пакет" допомоги Києву з ракетами-перехоплювачами для систем ППО Patriot.

Напередодні монітори повідомили, що у ніч на 30 липня російська окупаційна армія може завдати ракетного удару по Україні. За наявною інформацією, для Києва та Київської області загроза найвища.

Раніше стало відомо, що питання Криму наразі не входить до порядку денного переговорів щодо миру в Україні. При цьому, за словами Володимира Зеленського, воно залишається принциповим для України.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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