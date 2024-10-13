30 секунд до окупанта: Джаред Лето скучив за концертами в РФ

Лідер Thirty Seconds to Mars поділився планами після туру країною-агресором відвідати Київ.

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Джаред Лето новини - Джаред Лето в Сербії вирішив підлизатися до рф і назвав війну в Україні "проблемою" / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

10 жовтня голлівудський актор і рок-музикант Джаред Лето виступив разом із гуртом Thirty Seconds to Mars у Белграді, Сербія. Під час концерту артист поспілкувався з публікою і зробив скандальну заяву, відео з якою вмить розлетілося Мережею.

Так Лето вирішив перевірити, скільки в залі сербів і росіян. Потім, помітивши, що останніх виявилося дуже багато, вирішив запевнити їх, що він "відчуває багато російської енергії".

Це надихнуло його на промову, в якій він назвав кровопролитну війну в Україні "проблемою", яка, вочевидь, засмучує його лише в тому плані, що заважає йому виступити в столиці країни-окупанта. Музикант висловив сподівання, що скоро в нього така можливість з'явиться.

"Ви сумували за нами! Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося до Сербії, ми поїдемо до Санкт-Петербурга, Москви, заїдемо до Києва. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так і повинно бути", - сказав Джаред Лето, і додав російською "спасибо".

На початку повномасштабної війни в Україні Джаред Лето підтримував нашу країну, а 2014 року приїжджав до Києва з концертом, після якого навіть поклав квіти біля пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Дивіться відео, на якому Джаред Лето в Сербії мило спілкується с росіянами:

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