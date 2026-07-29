Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар зірвався в піке, а євро зростає: новий курс валют на 30 липня

Руслана Заклінська
29 липня 2026, 16:10
google news Підпишіться
на нас в Google
НБУ знизив офіційний курс долара, а євро підняв.
Долар зірвався в піке, а євро зростає: новий курс валют на 30 липня
Курс валют в Україні на 30 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановив НБУ на 30 липня
  • Скільки коштує євро 30 липня
  • Який офіційний курс польського злотого

На четвер, 30 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США незначно подешевшав, тоді як євро та польський злотий продемонстрували символічне зростання порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 30 липня становить 44,88 грн/дол. Порівняно з попереднім показником 44,93 грн/дол. американська валюта подешевшала приблизно на п'ять копійок.

відео дня

Курс євро

Офіційний курс євро встановлено на рівні 51,08 грн/євро. Напередодні він становив 51,07 грн/євро, тож європейська валюта подорожчала приблизно на одну копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,84/44,89 грн/дол., а до євро - 51,03/51,08 грн/євро.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Польський злотий 30 липня коштуватиме 11,80 грн/злотий. Днем раніше його офіційний курс також становив 11,80 грн/злотий, однак у точних значеннях валюта подорожчала приблизно на 0,3 копійки.

Яким буде курс валют на початку серпня - думка експерта

Курс долара та євро на початку серпня, найімовірніше, залишиться близьким до рівнів, які спостерігалися у липні, якщо ситуація на світовому ринку пального не погіршиться. Такий прогноз у коментарі УНІАН озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами банкіра, головним фактором для валютного ринку у серпні стане вартість нафтопродуктів, адже Україна залежить від їх імпорту. Подорожчання пального може збільшити попит імпортерів на іноземну валюту.

"Саме пальне може стати головним курсовим "нервом" серпня. Усе залежатиме від ситуації на Близькому Сході, безпеки транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку та того, наскільки швидко країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток", - зазначив експерт.

Лєсовий прогнозує, що з 27 липня до 2 серпня курс долара перебуватиме в межах 44,6-45 грн на міжбанку та 44,8-45 грн на готівковому ринку. Водночас курс євро очікується на рівні 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн у готівковому сегменті.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України ухвалив зміну шрифтового оформлення напису номіналу на новій банкноті 2000 гривень. У НБУ пояснили, що фахова спільнота дизайнерів вказала на схожість авторського напису з кириличною адаптацією шрифту російського походження і регулятор вирішив змінити шрифт напису.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що найближчим тижнем очікується затишшя для долара та євро. У прогнозі наведено інтервали 44,5-45 грн для долара і 50,5-52,5 грн для євро.

Національний банк України опублікував офіційні курси валют на 29 липня. За даними регулятора, офіційний курс на 29 липня зафіксував зростання долара та зниження євро і злотого.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
курс валют обмін валют курс долара курс євро курс гривні курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Війна йде до завершення": у США схвалили "пекельні" санкції проти РФ, що відомо

"Війна йде до завершення": у США схвалили "пекельні" санкції проти РФ, що відомо

17:19Аналітика
Долар зірвався в піке, а євро зростає: новий курс валют на 30 липня

Долар зірвався в піке, а євро зростає: новий курс валют на 30 липня

16:10Економіка
В ЗСУ почалися масштабні перевірки: в Генштабі назвали причину

В ЗСУ почалися масштабні перевірки: в Генштабі назвали причину

16:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Як виросла": Галкін показав дорослу доньку від Пугачової

"Як виросла": Галкін показав дорослу доньку від Пугачової

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 15 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 15 с

Давнє українське слово "цямрина": що воно насправді означає

Давнє українське слово "цямрина": що воно насправді означає

Гороскоп Таро на завтра, 30 липня: Тельцям — не здаватися, Терезам — друг

Гороскоп Таро на завтра, 30 липня: Тельцям — не здаватися, Терезам — друг

Кавуни виростуть великими, а дині — солодкими: потрібно зробити лише одну річ

Кавуни виростуть великими, а дині — солодкими: потрібно зробити лише одну річ

Останні новини

18:31

Що зробити, аби помідори не тріскалися в банці: прості кулінарні лайфхаки

18:20

Що посіяти після цибулі в липні: секрет, який зробить землю родючою без гноюВідео

17:42

Як швидко вивести клопів з дому: ефективні народні методи та хімія

17:37

Стануть знову білосніжними: навіщо господині кладуть шкарпетки в пакет на 1 хвилину

17:31

Родина Петровських стала генеральним партнером 10-ї ювілейної "Золотої Дзиґи"

Якщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор СемиволосЯкщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор Семиволос
17:29

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким серпень обіцяє неймовірне багатство

17:19

"Війна йде до завершення": у США схвалили "пекельні" санкції проти РФ, що відомо

17:11

Не варто викидати пластикові пляшки: що досвідчені дачники роблять з ними на грядках

17:10

Турист у Румунії ледь не став здобиччю ведмедя через смартфон: відеоВідео

Реклама
17:08

Магнітні бурі на 30 липня: який рівень сонячної активності очікується

17:00

Всупереч тренду: Акордбанк став лідером за темпами розвитку мережі відділень в Україні новини компанії

16:38

Китайський гороскоп на завтра, 30 липня: Драконам — зміни, Півням — романтика

16:26

Готується продовження фільму "Сам удома": Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна

16:20

Джареда Лето звинуватили у сексуальних домаганнях

16:12

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

16:10

Долар зірвався в піке, а євро зростає: новий курс валют на 30 липня

16:09

Переатестація БЕБ перетворилася на імітацію очищення структури – експрокурор САП Броневицький

16:05

В ЗСУ почалися масштабні перевірки: в Генштабі назвали причину

16:02

На кого чекають великі гроші та нові можливості: розклад Таро на серпень 2026Відео

15:52

Навіщо змішувати каву з оцтом - результат здивує навіть досвідчених господинь

Реклама
15:39

Після заходу сонця домашній кіт змінюється: що з ним відбувається і чомуВідео

15:11

Угорщина знову блокує шлях України до ЄС: що вимагають у Будапешті

15:10

Портал добробуту відкрито: як повня 29 липня змінить життя кожного знака зодіакуВідео

15:07

Без гарячої води та тепла: колишній управитель блокує підключення газу у київській новобудові

15:02

Кислиця назвав головний козир України у переговорах про припинення війни

14:27

"Хрещатик 48/2": сімейне фентезі про містичний Київ — премʼєра на Київстар ТБ

14:18

Україну може чекати зимова катастрофа: Зеленський звернувся по допомогу до США

13:56

Автора культового саундтреку до фільму "Драйв" знайдено мертвим

13:28

Звучать як поезія: якими колоритними словами лаялися українці ще сто років тому

13:03

Як відмити застарілий жир з витяжки за 15 хвилин без хімії - лайфхак

12:55

"Глибоко засмучений": стала відома реакція Тома Круза на відмову дочки від його прізвища

12:30

Потужні операції в Каспійському морі: хто може допомагати Україні наносити удари

12:22

Як змусити петунії зацвісти вдруге наприкінці літа: секрет садівниківВідео

12:08

Дрони атакували Перм: палає один з найбільших НПЗ РосіїВідео

11:55

"Ми не можемо відповідати ударом на удар": Хмара дав перше інтерв’ю

11:43

Плакав на кладовищі: Кіркоров поховав найближчих людей

11:35

"Пригоди козака Виговського": історичні артефакти, сотні костюмів і секрети знімального майданчика

11:26

Простий, але дуже ситний сніданок з яєць за 15 хвилин - рецепт

11:03

Україну накриє потужна хвиля спеки: де термометри покажуть пекельні +38°C

11:03

Чорна смуга залишилася позаду: зірки готують поліпшення для чотирьох знаків

Реклама
11:03

Почалася передислокація Ту-95МС: яке місто може стати головною ціллю удару РФ

10:55

"Макіяж не врятує ситуацію": у мережі виникла суперечка через післяпологові зміни

10:45

Чому 30 липня не рекомендується робити великі покупки: яке церковне свято

10:14

З ким Стрілець побудує найміцніші стосунки: чотири найкращі знаки зодіаку

09:49

Іран дійсно готувався завдати балістичного удару по Україні: NYT розкрив деталі

09:40

Дурова оголосили в міжнародний розшук у РФ: їй загрожує довічне ув’язнення

09:26

Повернення Криму: Зеленський зробив заяву про переговори щодо півострова

09:24

Сім'я розширюється: Орбакайте похвалилася несподіваним поповненням

09:20

Помідори, полуниця і не тільки: які рослини не люблять поливу зі шланга

09:05

Гороскоп Таро на завтра, 30 липня: Тельцям — не здаватися, Терезам — друг

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини Дніпра
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти