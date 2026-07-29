Долар зірвався в піке, а євро зростає: новий курс валют на 30 липня

НБУ знизив офіційний курс долара, а євро підняв.

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Курс валют в Україні на 30 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, magnific.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 30 липня

Скільки коштує євро 30 липня

Який офіційний курс польського злотого

На четвер, 30 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США незначно подешевшав, тоді як євро та польський злотий продемонстрували символічне зростання порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 30 липня становить 44,88 грн/дол. Порівняно з попереднім показником 44,93 грн/дол. американська валюта подешевшала приблизно на п'ять копійок.

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Курс євро

Офіційний курс євро встановлено на рівні 51,08 грн/євро. Напередодні він становив 51,07 грн/євро, тож європейська валюта подорожчала приблизно на одну копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,84/44,89 грн/дол., а до євро - 51,03/51,08 грн/євро.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Польський злотий 30 липня коштуватиме 11,80 грн/злотий. Днем раніше його офіційний курс також становив 11,80 грн/злотий, однак у точних значеннях валюта подорожчала приблизно на 0,3 копійки.

Яким буде курс валют на початку серпня - думка експерта

Курс долара та євро на початку серпня, найімовірніше, залишиться близьким до рівнів, які спостерігалися у липні, якщо ситуація на світовому ринку пального не погіршиться. Такий прогноз у коментарі УНІАН озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами банкіра, головним фактором для валютного ринку у серпні стане вартість нафтопродуктів, адже Україна залежить від їх імпорту. Подорожчання пального може збільшити попит імпортерів на іноземну валюту.

"Саме пальне може стати головним курсовим "нервом" серпня. Усе залежатиме від ситуації на Близькому Сході, безпеки транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку та того, наскільки швидко країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток", - зазначив експерт.

Лєсовий прогнозує, що з 27 липня до 2 серпня курс долара перебуватиме в межах 44,6-45 грн на міжбанку та 44,8-45 грн на готівковому ринку. Водночас курс євро очікується на рівні 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн у готівковому сегменті.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України ухвалив зміну шрифтового оформлення напису номіналу на новій банкноті 2000 гривень. У НБУ пояснили, що фахова спільнота дизайнерів вказала на схожість авторського напису з кириличною адаптацією шрифту російського походження і регулятор вирішив змінити шрифт напису.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що найближчим тижнем очікується затишшя для долара та євро. У прогнозі наведено інтервали 44,5-45 грн для долара і 50,5-52,5 грн для євро.

Національний банк України опублікував офіційні курси валют на 29 липня. За даними регулятора, офіційний курс на 29 липня зафіксував зростання долара та зниження євро і злотого.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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