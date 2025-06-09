9 постраждалих і не всі - повнолітні: Джареда Лето звинувачують у сексуальних домаганнях

Стали відомі кілька епізодів непристойної поведінки лідера Thirty Seconds to Mars.

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Джаред Лето особисте життя - зірку звинувачують у кількох епізодах домагань / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Джареда Лето звинувачують у сексуальних домаганнях

Представник зірки його провину в перерахованих випадках заперечує

Американський оскароносний актор і фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето став фігурантом скандалу про сексуальні домагання. Видання Air Mail провело розслідування про особисте життя зірки, унаслідок якого дев'ять жінок засвідчили: протягом останніх 20 років Лето виявляв неприйнятні знаки уваги сексуального характеру.

Деякі з постраждалих від дій артиста були на момент події неповнолітніми. Наприклад, ді-джейка Еллі Тейлз розповіла, що Джаред "пропонував їй себе", коли їй було лише 17. Водночас вона зазначила, що музикантові був відомий її вік.

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Тейлз натякнула, що поведінка Джареда Лето не була великим секретом для лос-анджелеської культурної тусовки. "Ти не відчуваєш себе в Лос-Анджелесі, поки Джаред Лето не спробує нав'язати тобі себе за лаштунками... у кілті... І зимовій шапці", - поділилася Еллі Тейлз, яка також охарактеризувала дії артиста щодо неї як "хижацькі, жахливі та неприйнятні".

Інша жінка побажала залишитися анонімною, але розповіла, що 2006 року, коли їй було лише 16 років, у неї було особисте листування з лідером Thirty Seconds to Mars. Згодом флірт став більш наполегливим і Лето почав ставити їй запитання сексуального характеру.

У 18 років інша анонімна обвинувачка потрапила до дому до Джареда, де той проявив вельми специфічну гостинність - став перед нею задовольняти сам себе і "просив на нього плюнути".

Джаред Лето особисте життя - зірку звинувачують у кількох епізодах домагань / ua.depositphotos.com

Представник Джареда Лето дав виданню Air Mail коментар щодо обвинувальної статті про його особисте життя. Він називає музиканта невинним, а звинувачення "явно брехливими".

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Хто такий Джаред Лето? Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

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