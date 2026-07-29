Турист у Румунії ледь не став здобиччю ведмедя через смартфон: відео

Хижак підійшов до чоловіка на трасі Трансфегерашан, поки той не помічав небезпеки.

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Ведмідь підійшов упритул до туриста з телефоном / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Дикий ведмідь підійшов майже впритул до чоловіка

Турист дивився у телефон і не помітив хижака

Люди з машини, яка їхала позаду, налякали ведмедя

У Румунії турист ледь не опинився у небезпечній ситуації через неуважність. На гірській трасі Трансфегерашан дикий ведмідь підійшов майже впритул до чоловіка, який був настільки захоплений телефоном, що не помітив тварину. Про це повідомило видання Gazarul.

Чоловік зупинив автомобіль на популярній гірській трасі, вийшов із салону та почав користуватися телефоном. Мандрівник настільки занурився у гаджет, що не звернув уваги на небезпеку поруч.

У цей момент до нього підійшов дикий ведмідь. Хижак опинився буквально біля ніг туриста, однак чоловік продовжував спокійно дивитися у телефон і не помічав тварину.

Дивіться відео, де турист ледь не став жертвою ведмедя:

Турист зрозумів, що поруч знаходиться ведмідь, лише через кілька секунд. Побачивши хижака, він різко злякався та швидко повернувся до автомобіля.

Ще кілька секунд зволікання могли призвести до трагічної ситуації, адже ведмідь у будь-який момент міг відреагувати агресивно. Ймовірно, пасажири іншої машини, яка рухалася позаду і навіть наблизилася до місця події, намагалися попередити чоловіка про небезпеку. Однак турист не одразу зрозумів, що відбувається.

Новини Румунії

Як раніше повідомляв Главред, МЗС Румунії наголосили на необхідності консультацій та ініціювання застосування статті 4 НАТО, зокрема через падіння дрона у Галаці. За повідомленням, уламки дронів виявлялися в Румунії вже 47 разів.

Нікушор Дан заявив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії і що країна працюватиме над посиленням оборонних спроможностей. Президент повідомив про хід розслідування та зазначив, що дрон перевозив 30 кг вибухівки.

Аналітики Інституту вивчення війни попередили про ризики інформоперацій і можливого використання інциденту для прикриття майбутніх провокацій. У своєму звіті вони зазначили, що Москва може створювати інформаційну пастку Кремля з метою зняття відповідальності.

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