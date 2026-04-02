Відомий український режисер переніс інфаркт: "Серце вже не те"

Семен Горов розповів про свій стан.

https://glavred.net/starnews/izvestnyy-ukrainskiy-rezhisser-perenes-infarkt-serdce-uzhe-ne-to-10753889.html Посилання скопійоване

Семен Горов зараз – як режисер пережив інфаркт

Читайте більше:

Що сталося із Семеном Горовим

Як складається життя режисера після інфаркту

Український режисер популярних телешоу, кліпів та новорічних мюзиклів Семен Горов уперше розповів про хитке здоров'я - уже багато років він страждає від проблем із серцем. Шоумен намагається поправити свій стан так давно, що вже не пам'ятає точно, коли все почалося.

Зате пам'ятає, з чого. В інтерв'ю Славі Дьоміну Горов розповів, що коли вперше у нього заболіло серце, він звернувся до Інституту серця в Києві. Там режисерові встановили стент.

відео дня

Пізніше на новорічні свята на яхті посеред океану його застав інфаркт. Тоді Семена Горова відкачали американські лікарі на Пуерто-Ріко. "Якийсь був напружений дуже рік, тоді я ще займався шоубізнесом, оцей час перед Новим роком дуже складний. Купа роботи. Ти здаєш, не спиш. Монтажі. Все таке. Потім ще новорічна ніч, по традиції ми кудись в Америку полетіли, в Майямі. І теж 12 годин в літаку не поспиш. А потім ти прилітаєш в Майамі, а там якісь друзі, і отам наздогнав інфаркт. В морі це трапилося. На щастя, поруч був острів Пуерто-Ріко, і там був шпиталь американський", - згадує він.

З наслідками інфаркту режисер бореться і сьогодні – регулярно обстежується у лікарів та жменями п'є таблетки. "На жаль, серце вже не те. На жаль, дуже багато пігулок треба пити і, звичайно, вже так не погуляєш — режим і все таке", - нарікає Горов.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред