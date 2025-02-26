"Пихата хабалка": відомий режисер різко розкритикував Ані Лорак

Семен Горов згадав минуле Кароліни Куєк, та порівняв його зі зрадницею сьогодні.

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Семен Горов висловився про зрадницю Ані Лорак та її позицію / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/semengorov

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Семен Горов висловив свою думку про українських артистів у країні-окупанті

Він зізнався, коли помітив в Ані Лорак перші зміни

Український режисер популярних телешоу, кліпів і новорічних мюзиклів Семен Горов на початку двотисячних дав значний поштовх кар'єрі Ані Лорак - співачка зіграла головну жіночу роль у його телеверсії "Вечорів на хуторі біля Диканьки". Тоді, за спогадами Горова, Кароліна була тонкою і душевною дівчиною.

Однак співачка прийняла рішення розвивати свою кар'єру в країні-агресорі. З новими знайомствами і зв'язками в артистці з'явилися нові риси, які змінили її до невпізнання ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року зрадниця Лорак просто перестала приховувати свою сутність, і без будь-якого збентеження підтримує агресора, розповів режисер в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

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"Моє ставлення до багатьох українських артистів почало змінюватись щойно вони більшість часу стали проводити не в Україні, а в Росії. Вони просто на очах почали змінюватись, як на мене, в гірший бік. Ставали більш корисливими, зухвалими, грубими, скнарами. І навіть Кароліна, коли дуже довго була в Росії, її продюсер був Кіркоров, то я почав відчувати, що в мене немає про що з нею розмовляти, що це вже якась інша людина. Не та дівчинка така тонка і глибока, усміхнена, а це якась вже пихата провінційна діва, така хабалка", - згадує Семен Горов.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

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