"Кохання з першого погляду": українська співачка чотири роки зустрічалася з одруженим

Ця пара разом уже понад 30 років, проте їхня історія розпочалася за складних обставин.

https://glavred.net/stars/eto-lyubov-s-pervogo-vzglyada-ukrainskaya-pevica-chetyre-goda-vstrechalas-s-zhenatym-10753862.html Посилання скопійоване

Українська співачка зізналася, що чотири роки зустрічалася з одруженим чоловіком

Коротко:

Пара познайомилася в 1990-х роках на телефестивалі "Мелодія"

Чоловік не наважувався відразу піти з сім'ї через сина

Українська співачка Оксана Пекун відверто розповіла про початок своїх стосунків із нинішнім чоловіком — продюсером і телеведучим Володимиром Коваленком. Пара разом уже понад 30 років, проте їхня історія почалася в непростих обставинах: на момент знайомства чоловік був одружений.

В інтерв'ю Марічці Падалко артистка поділилася, що вони познайомилися в 1990-х роках на телефестивалі "Мелодія", де Коваленко виступав одним з організаторів. У той період сама співачка перебувала в процесі розлучення з першим чоловіком.

За словами Пекун, вона намагалася не поспішати з розвитком стосунків, розуміючи, що у обранця є сім'я. Проте між ними швидко виник сильний емоційний зв'язок.

"Це було кохання з першого погляду. Ми відчували одне одного, підтримували, захоплювалися. Він любив мою творчість і допомагав у багатьох речах", - розповіла співачка.

Перш ніж узаконити стосунки, пара зустрічалася близько чотирьох років. Як пояснила артистка, Коваленко не наважувався відразу піти з сім'ї через сина — він хотів дочекатися, поки той стане більш самостійним. Після вступу сина до вишу він все ж прийняв рішення про розлучення.

Пекун також зізналася, що з сином чоловіка у неї зараз склалися нормальні стосунки, однак його колишня дружина так і не змогла її пробачити, незважаючи на спроби Коваленка налагодити діалог.

За роки спільного життя подружжя реалізувало низку творчих проєктів. Зокрема, вони працювали над програмою "Фольк-music" на телеканалі "UA: Перший", де Пекун виступала ведучою, а також займалися концертною діяльністю.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу — останні новини:

Про особу: Оксана Пекун Оксана Пекун — українська естрадна співачка, народна артистка України (2011) і телеведуча. Оксана Пекун народилася 2 листопада 1069 року в Тернополі. З 2008 року вона була незмінною ведучою музичної програми "Фольк-music" на телеканалі "UA: Перший", метою якої була популяризація української народної пісні в сучасній обробці. Її репертуар включає як естрадні хіти, так і авторські інтерпретації фольклорних творів. Серед відомих пісень — "Зелений клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай". У січні 2026 року артистка представила нову композицію "Коля — інша доля", продемонструвавши кардинальну зміну іміджу та перехід до більш сучасного музичного стилю. Заміжня за Володимиром Коваленком, який є автором і керівником проекту "Фольк-music".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред