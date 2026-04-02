"Кохання з першого погляду": українська співачка чотири роки зустрічалася з одруженим

Віталій Кірсанов
2 квітня 2026, 21:15
Ця пара разом уже понад 30 років, проте їхня історія розпочалася за складних обставин.
Українська співачка зізналася, що чотири роки зустрічалася з одруженим чоловіком
Українська співачка зізналася, що чотири роки зустрічалася з одруженим чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram oksana_pekun

  • Пара познайомилася в 1990-х роках на телефестивалі "Мелодія"
  • Чоловік не наважувався відразу піти з сім'ї через сина

Українська співачка Оксана Пекун відверто розповіла про початок своїх стосунків із нинішнім чоловіком — продюсером і телеведучим Володимиром Коваленком. Пара разом уже понад 30 років, проте їхня історія почалася в непростих обставинах: на момент знайомства чоловік був одружений.

В інтерв'ю Марічці Падалко артистка поділилася, що вони познайомилися в 1990-х роках на телефестивалі "Мелодія", де Коваленко виступав одним з організаторів. У той період сама співачка перебувала в процесі розлучення з першим чоловіком.

За словами Пекун, вона намагалася не поспішати з розвитком стосунків, розуміючи, що у обранця є сім'я. Проте між ними швидко виник сильний емоційний зв'язок.

"Це було кохання з першого погляду. Ми відчували одне одного, підтримували, захоплювалися. Він любив мою творчість і допомагав у багатьох речах", - розповіла співачка.

Перш ніж узаконити стосунки, пара зустрічалася близько чотирьох років. Як пояснила артистка, Коваленко не наважувався відразу піти з сім'ї через сина — він хотів дочекатися, поки той стане більш самостійним. Після вступу сина до вишу він все ж прийняв рішення про розлучення.

Пекун також зізналася, що з сином чоловіка у неї зараз склалися нормальні стосунки, однак його колишня дружина так і не змогла її пробачити, незважаючи на спроби Коваленка налагодити діалог.

За роки спільного життя подружжя реалізувало низку творчих проєктів. Зокрема, вони працювали над програмою "Фольк-music" на телеканалі "UA: Перший", де Пекун виступала ведучою, а також займалися концертною діяльністю.

Про особу: Оксана Пекун

Оксана Пекун — українська естрадна співачка, народна артистка України (2011) і телеведуча.

Оксана Пекун народилася 2 листопада 1069 року в Тернополі.

З 2008 року вона була незмінною ведучою музичної програми "Фольк-music" на телеканалі "UA: Перший", метою якої була популяризація української народної пісні в сучасній обробці.

Її репертуар включає як естрадні хіти, так і авторські інтерпретації фольклорних творів. Серед відомих пісень — "Зелений клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай".

У січні 2026 року артистка представила нову композицію "Коля — інша доля", продемонструвавши кардинальну зміну іміджу та перехід до більш сучасного музичного стилю.

Заміжня за Володимиром Коваленком, який є автором і керівником проекту "Фольк-music".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

