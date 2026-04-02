"Кохання з першого погляду": українська співачка чотири роки зустрічалася з одруженим

Українська співачка Оксана Пекун відверто розповіла про початок своїх стосунків із нинішнім чоловіком — продюсером і телеведучим Володимиром Коваленком. Пара разом уже понад 30 років, проте їхня історія почалася в непростих обставинах: на момент знайомства чоловік був одружений.
В інтерв'ю Марічці Падалко артистка поділилася, що вони познайомилися в 1990-х роках на телефестивалі "Мелодія", де Коваленко виступав одним з організаторів. У той період сама співачка перебувала в процесі розлучення з першим чоловіком.
За словами Пекун, вона намагалася не поспішати з розвитком стосунків, розуміючи, що у обранця є сім'я. Проте між ними швидко виник сильний емоційний зв'язок.
"Це було кохання з першого погляду. Ми відчували одне одного, підтримували, захоплювалися. Він любив мою творчість і допомагав у багатьох речах", - розповіла співачка.
Перш ніж узаконити стосунки, пара зустрічалася близько чотирьох років. Як пояснила артистка, Коваленко не наважувався відразу піти з сім'ї через сина — він хотів дочекатися, поки той стане більш самостійним. Після вступу сина до вишу він все ж прийняв рішення про розлучення.
Пекун також зізналася, що з сином чоловіка у неї зараз склалися нормальні стосунки, однак його колишня дружина так і не змогла її пробачити, незважаючи на спроби Коваленка налагодити діалог.
За роки спільного життя подружжя реалізувало низку творчих проєктів. Зокрема, вони працювали над програмою "Фольк-music" на телеканалі "UA: Перший", де Пекун виступала ведучою, а також займалися концертною діяльністю.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про особу: Оксана Пекун
Оксана Пекун — українська естрадна співачка, народна артистка України (2011) і телеведуча.
Оксана Пекун народилася 2 листопада 1069 року в Тернополі.
З 2008 року вона була незмінною ведучою музичної програми "Фольк-music" на телеканалі "UA: Перший", метою якої була популяризація української народної пісні в сучасній обробці.
Її репертуар включає як естрадні хіти, так і авторські інтерпретації фольклорних творів. Серед відомих пісень — "Зелений клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай".
У січні 2026 року артистка представила нову композицію "Коля — інша доля", продемонструвавши кардинальну зміну іміджу та перехід до більш сучасного музичного стилю.
Заміжня за Володимиром Коваленком, який є автором і керівником проекту "Фольк-music".
