Євробачення-2025: хто потрапив до лонгліста Національного відбору

Коротко:
- 20 конкурсантів представлені Суспільним Мовленням для участі в Нацвідборі-2025
- З них п'ять артистів раніше вже були на відборі
11 листопада Суспільне представило офіційний лонгліст учасників Національного відбору на Євробачення-2025. До списку увійшли 20 українських артистів.
Із них 9 учасників будуть відібрані авторитетним журі для фіналу, а 10-ий - шляхом онлайн-голосування. Десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення буде оголошена до 17 січня, а вже 8 лютого стане відомий переможець, який представить Україну на конкурсі.
Сьогодні ж Тіна Кароль, як музичний продюсер Нацвідбору-2025, представила публіці артистів, яких вважає "новою музичною вітриною, головні риси якої - якість та актуальність". Список з'явився на офіційному сайті Суспільного Мовлення.
Лонгліст Нацвідбору на Євробачення-2025:
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIЇNKA
- гурт Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- гурт MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- гурт YAGODY
- гурт Ziferblat
- Абіє
- гурт ДК Енергетик
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- Слухай Сашу
- Влад Шериф
Варто зазначити, що до довгого списку 2025-го року увійшли чотири конкурсанти, які змогли пробитися до лонгліста Нацвідбору і в 2024-му. Це TESLENKO, KRYLATA, гурт YAGODY та гурт Ziferblat. Також утретє на Національний відбір повернувся співак KHAYAT - раніше він уже пробував свої сили у 2019 і 2020 роках.
Дивіться відеовізитки конкурсантів, які увійшли до лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025:
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, як зараз почувається Лесик - п'ять днів тому він переніс зупинку серця. Про його стан розповіла близька подруга, яка відвідала артиста в лікарні.
Також стало відомо, що Ніна Матвієнко була проти стосунків доньки з Арсеном Мірзояном. Тоня Матвієнко зізналася - зіркова мама не раз відмовляла її від роману зі співаком.
Читайте також:
- "Якщо ти вже йдеш, то йди": Тоня Матвієнко розповіла про стосунки з Мірзояном
- Без забобонів і смайликів на обличчі: Катя Остапчук повністю показала сина
- Григорій Решетник розкрив свій секрет міцних стосунків: "Один на двох"
Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред