Євробачення-2025: хто потрапив до лонгліста Національного відбору

У 2025 році відбулося кілька легендарних повернень до списків Нацвідбору.

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Євробачення-2025 - лонгліст учасників Національного відбору-2025 / колаж: Главред, фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Коротко:

20 конкурсантів представлені Суспільним Мовленням для участі в Нацвідборі-2025

З них п'ять артистів раніше вже були на відборі

11 листопада Суспільне представило офіційний лонгліст учасників Національного відбору на Євробачення-2025. До списку увійшли 20 українських артистів.

Із них 9 учасників будуть відібрані авторитетним журі для фіналу, а 10-ий - шляхом онлайн-голосування. Десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення буде оголошена до 17 січня, а вже 8 лютого стане відомий переможець, який представить Україну на конкурсі.

Сьогодні ж Тіна Кароль, як музичний продюсер Нацвідбору-2025, представила публіці артистів, яких вважає "новою музичною вітриною, головні риси якої - якість та актуальність". Список з'явився на офіційному сайті Суспільного Мовлення.

Лонгліст Нацвідбору на Євробачення-2025:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

гурт Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

гурт MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

гурт YAGODY

гурт Ziferblat

Абіє

гурт ДК Енергетик

Маша Кондратенко

МУАЯД

Слухай Сашу

Влад Шериф

Варто зазначити, що до довгого списку 2025-го року увійшли чотири конкурсанти, які змогли пробитися до лонгліста Нацвідбору і в 2024-му. Це TESLENKO, KRYLATA, гурт YAGODY та гурт Ziferblat. Також утретє на Національний відбір повернувся співак KHAYAT - раніше він уже пробував свої сили у 2019 і 2020 роках.

Дивіться відеовізитки конкурсантів, які увійшли до лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025:

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