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Євробачення-2025: хто потрапив до лонгліста Національного відбору

Анна Підгорна
11 грудня 2024, 20:21
151
У 2025 році відбулося кілька легендарних повернень до списків Нацвідбору.
Євробачення, Тіна Кароль
Євробачення-2025 - лонгліст учасників Національного відбору-2025 / колаж: Главред, фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Коротко:

  • 20 конкурсантів представлені Суспільним Мовленням для участі в Нацвідборі-2025
  • З них п'ять артистів раніше вже були на відборі

11 листопада Суспільне представило офіційний лонгліст учасників Національного відбору на Євробачення-2025. До списку увійшли 20 українських артистів.

Із них 9 учасників будуть відібрані авторитетним журі для фіналу, а 10-ий - шляхом онлайн-голосування. Десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення буде оголошена до 17 січня, а вже 8 лютого стане відомий переможець, який представить Україну на конкурсі.

Сьогодні ж Тіна Кароль, як музичний продюсер Нацвідбору-2025, представила публіці артистів, яких вважає "новою музичною вітриною, головні риси якої - якість та актуальність". Список з'явився на офіційному сайті Суспільного Мовлення.

Лонгліст Нацвідбору на Євробачення-2025:

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • гурт Future Culture
  • GRISANA
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • гурт MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • гурт YAGODY
  • гурт Ziferblat
  • Абіє
  • гурт ДК Енергетик
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • Слухай Сашу
  • Влад Шериф

Варто зазначити, що до довгого списку 2025-го року увійшли чотири конкурсанти, які змогли пробитися до лонгліста Нацвідбору і в 2024-му. Це TESLENKO, KRYLATA, гурт YAGODY та гурт Ziferblat. Також утретє на Національний відбір повернувся співак KHAYAT - раніше він уже пробував свої сили у 2019 і 2020 роках.

Дивіться відеовізитки конкурсантів, які увійшли до лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025:

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