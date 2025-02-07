Де і коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2025

Трансляція буде доступною на багатьох платформах.

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Нацвідбір на Євробачення 2025 - де дивитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

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Коли пройде Нацвідбір на Євробачення 2025

Де дивитися трансляцію

Уже завтра, 8 лютого, пройде фінал Нацвідбору й українці дізнаються, хто ж поїде представляти Україну на Євробаченні цього року.

О 18.00 розпочнеться трансляція передшоу, ведучою якого стала Анна Тульєва, вона розповість, як проходить підготовка до конкурсу, також глядачі зможуть побачити залаштунки шоу.

відео дня

Сам же Нацвідбір розпочнеться о 18.30, а ведучими будуть Марія Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.

Де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2025

на телеканалі Суспільне Культура;

на ютуб-каналі Євробачення України;

на сайтах Суспільна Культура та Євробачення в Україні;

на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення України;

слухати на Радіо Луч;

дивитися англійською мовою на ютуб-каналі Євробачення Україна.

Також трансляція супроводжуватиметься перекладом Тетяни Журкової жестовою мовою.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль вибрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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