Де і коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2025

Читайте детально:
- Коли пройде Нацвідбір на Євробачення 2025
- Де дивитися трансляцію
Уже завтра, 8 лютого, пройде фінал Нацвідбору й українці дізнаються, хто ж поїде представляти Україну на Євробаченні цього року.
О 18.00 розпочнеться трансляція передшоу, ведучою якого стала Анна Тульєва, вона розповість, як проходить підготовка до конкурсу, також глядачі зможуть побачити залаштунки шоу.
Сам же Нацвідбір розпочнеться о 18.30, а ведучими будуть Марія Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.
Де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2025
на телеканалі Суспільне Культура;
на ютуб-каналі Євробачення України;
на сайтах Суспільна Культура та Євробачення в Україні;
на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення України;
слухати на Радіо Луч;
дивитися англійською мовою на ютуб-каналі Євробачення Україна.
Також трансляція супроводжуватиметься перекладом Тетяни Журкової жестовою мовою.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Ізраїль вибрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.
Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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