"Рана глибока": дружина Мірошниченка потрапила в лікарню з ножовим пораненням

Інна Мірошниченко поділилася деталями неприємного інциденту.

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Інна Мірошниченко потрапила в лікарню / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram/timur.miroshnychenko

Коротко:

Інна Мірошниченко під час обробки авокадо поранила руку

Жінці наклали 4 шви

Блогер скасувала усі виїздні тренуванння, які планувала заздалегідь

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка і блогер Інна Мірошниченко під час нарізання авокадо поранила руку. Рана виявилася досить глибокою, тому жінці наклали шви. Про це Мірошниченко розповіла в Instagram.

Блогерка зізналася, що планувала приготувати салат, але коли хотіла витягти кісточку з авокадо ненароком поранила руку.

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"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе. Планувався салат, а тепер планується поїздка для накладання швів", – написала вона.

На щастя, її чоловік зумів зупинити кров, а сусід-хірург обробив рану.

"А ще виявилося, що від виду крові я таки втрачаю свідомість. Сама б так і стояла з тим ножем й авокадо, поки не померла б, напевно. Коротше, сиджу і плачу, відміняю всі свої виїзні тренування, які напланувала на місяць уперед", – додала дружина ведучого.

Інна Мірошниченко поранилася ножем / Фото: cкріншот

Згодом Інна Мірошниченко повідомила, що їй наклали чотири шви, адже рана виявилася глибокою.

"Рана глибока, але сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймайте кісточку авокадо новим керамічним ножем, бо вони правда дуже гострі", – зазначила вона.

Тимур Мірошниченко пояснив, що його дружина нещодавно придбала новий ніж, і саме ним вона поранила руку.

Дружині ведучого наклали шви / Фото: скріншот

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Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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