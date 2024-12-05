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"Це важко": Леонід Агутін у паніці через особисте життя своєї дочки

Олена Кюпелі
5 грудня 2024, 21:01оновлено 5 грудня, 21:36
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Співак поскаржився на відсутність онуків та особисте життя старшої доньки.
Леонід Агутін
Леонід Агутін турбується за доньку: колаж: Главред, фото: t.me/agutin_leonid

Коротко:

  • Чого боїться Леонід Агутін
  • Що він говорить

Російський співак Леонід Агутін, який спочатку нібито не підтримав військовий напад Росії на Україну, а потім відхрестився від своїх заяв, панікує через особисте життя своєї дочки від першого шлюбу.

Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, цього року старшій Поліні виповнилося 28 років, вона народилася від балерини Марії Воробйової. Зараз вона живе в Англії.

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У березні співак зворушливо вітав її з днем народження, нагадуючи про своє головне бажання. "Старшенька моя, розумниця і татова гордість! Ниточка, яка нас пов'язує, міцна. Вона не рветься і не плутається по дорозі, бо душі наші споріднені. Я тебе люблю, донечко, і вітаю нас усіх із твоїм днем народження! Бажаю тобі миру і добра, любові і щастя! І дуже вже серйозно чекаю онука ну або онучку", - писав співак у соцмережах.

Агутін засмучується, що його дочка живе звичайним життям і їй нічим поділитися з родиною. "Полька старша, вона в Лондоні, сидить безвилазно в чотирьох стінах уже півтора року, і це, звичайно, важко. Ба більше, я навіть спіймав себе на думці, що ми стали рідше зідзвонюватися, тому що їй, загалом-то, нічого мені розповісти", - нарікає 56-річний Агутін.

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Главред раніше писав про те, що Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.

Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутін вирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

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Хто такий Леонід Агутін

Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008).

За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів.

Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу

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