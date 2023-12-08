Тромб: Леоніда Агутіна екстрено госпіталізували

Леоніду Агутін доведеться скасувати ряд своїх виступів і новорічних корпоративів.

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Леоніда Агутіна госпіталізували через тромб / Колаж Главред, фото Instagram / agutinleonid

Російського співака Леоніда Агутіна, який спочатку нібито не підтримав військовий напад Росії на Україну, а потім відхрестився від своїх заяв, був екстрено госпіталізований в Москві.

За інформацією пропагандистського Telegram-каналу Mash, у артиста утворився тромб у нозі.

"55-річний артист поскаржився на сильні болі в кінцівці. В ході огляду йому діагностували тромбоз глибоких вен", - передає канал.

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Очевидно, що тепер артисту належить пройти лікування. При цьому найближчі концерти і новорічні корпоративи можуть бути скасовані.

Нагадаємо, раніше Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.

Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Пісня року".

Раніше також Агутін решил зробити заяву про шлюб з Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Вже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось вже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості і довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишнього нас світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, в тому світі вже який є", - написав артист.

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