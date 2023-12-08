Тромб: Леоніда Агутіна екстрено госпіталізували

Російського співака Леоніда Агутіна, який спочатку нібито не підтримав військовий напад Росії на Україну, а потім відхрестився від своїх заяв, був екстрено госпіталізований в Москві.
За інформацією пропагандистського Telegram-каналу Mash, у артиста утворився тромб у нозі.
"55-річний артист поскаржився на сильні болі в кінцівці. В ході огляду йому діагностували тромбоз глибоких вен", - передає канал.
Очевидно, що тепер артисту належить пройти лікування. При цьому найближчі концерти і новорічні корпоративи можуть бути скасовані.
Нагадаємо, раніше Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.
Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Пісня року".
Раніше також Агутін решил зробити заяву про шлюб з Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Вже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось вже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості і довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишнього нас світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, в тому світі вже який є", - написав артист.
Вас також може зацікавити:
- "Закликає зупинити цей жах": Агутін на концерті категорично виступив проти війни в Україні
- "Зброя в руки і на передову": Тарзана, Меладзе і Агутіна відправляють на війну в Україну
- Вуса і декольте нарозхрист: дочка Варум і Агутіна вразила зовнішнім виглядом