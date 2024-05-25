Приховували: батько Агутіна видав правду про розлучення співака з Варум

Леонід Агутін і Анжеліка Варум є героями постійних чуток.

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Микола Агутін розкрив правду про стосунки сина / Колаж Главред, фото Instagram/agutinleonid

Російські співаки Леонід Агутін і Анжеліка Варум вже довгий час є об'єктами обговорення. Як правило, артистів підозрюють у тому, що вони розлучилися,

За даними пропагандистських ЗМІ, несподівану правду про стосунки пари видав батько композитора Микола Агутін. Розставання Агутіна і Варум чоловік спростував і навіть згадав про те, як починалося сімейне життя подружжя.

За його словами, Варум зовсім не хотіла ніякого торжества. Її згоди вдалося досягти після того, як Агутін запланував поїздку до Європи.

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Хто така Анжеліка Варум? Анжеліка Варум - російська естрадна співачка українського походження, актриса, автор пісень, заслужена артистка Росії (2011). Дружина відомого російського співака Леоніда Агутіна. Народилася 26 травня 1969 року в м. Львів, Україна, 1987 року переїхала до Москви і набула російського громадянства.

Анжеліка Варум висловилася проти війни загалом, але не озвучила, що війну розв'язав Путін. 2 березня 2022 року співачка опублікувала антивоєнний пост у своєму Instagram російською та українською мовами.

Він також додає, що пара всіляко намагалася тримати свої стосунки в таємниці, щоб не злякати нових почуттів. "Так, ми з Машею (справжнє ім'я Варум - авт.) вирішили, щоб ніхто не знав. Почнуть говорити, все нам зіпсують люди. Приховували. А потім як відкрито сказали, що ми пара і почалося. І вже 25 років язики чешуть про нас", - розповів співак.

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Зазначимо, раніше дочка Анжеліки Варум одягла білу перуку, наклеїла вуса. Із глузуванням в очах родичка зірок постала перед публікою в блузці з глибоким декольте і шкіряній куртці. Несподіване перевтілення було на честь Геловіна.

А також співак Леонід Агутін відповів російському депутату Сергію Миронову, який звинуватив його в підтримці збройних сил України.

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