Розквасила ніс: Дженніфер Лопес отримала травму на репетиції

Джей Ло трохи перестаралася з активністю.

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Дженніфер Лопес новини - Джей Ло травмувала обличчя на репетиції / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

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Дженніфер Лопес стане ведучою AMAs цього року

На репетиції Джей Ло розбила ніс

26 травня відбудеться церемонія нагородження музичної премії American Music Awards. Ведучою цього року стане співачка й акторка Дженніфер Лопес.

Цю роль зірка вже виконувала десять років тому, 2015 року, тому до підготовки до свого грандіозного повернення вона поставилася з усією серйозністю. На жаль, на репетиціях Джей Ло спіткало нещастя.

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У своєму блозі в Instagram артистка з'явилася з пакетиком льоду, який вона прикладала до ока і носа. Пізніше з'явилося ще одне фото - під очима залягли темні кола, на переніссі опухлого носа видніється розсічення. Лопес пояснила, що травму вона отримала під час відпрацювання номера для AMAs.

Дженніфер Лопес новини - Джей Ло травмувала обличчя на репетиції / instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес новини - Джей Ло травмувала обличчя на репетиції / instagram.com/jlo

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Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

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