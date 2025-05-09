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Дженніфер Лопес розповіла, як діти пережили її розлучення з Беном Аффлеком

Анна Підгорна
9 травня 2025, 01:30
19
17-річні Макс та Еммі на власні очі бачили всі злети і падіння Бенніфер.
Дженніфер Лопес із дітьми
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек - як діти Джей Ло пережили розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Коротко:

  • Діти Лопес і Аффлека потоваришували, тому і для них розлучення виявилося непростим
  • Макс і Еммі сильно переживали за емоційний стан матері
  • Джей Ло розповіла про обіцянку, яку вона дала дітям після розставання з Аффлеком

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес стала мамою в лютому 2008 року: у шлюбі зі співаком Марком Ентоні з'явилися на світ двійнята - син Макс (Максімілліан Девід) і донька Еммі (Емма Мерібел). Розлучення батьків, яке відбулося 2011 року (офіційно завершилося 2014 року - прим. редактора), Макс і Еммі пам'ятають погано. На відміну від розставання Джей Ло з її третім чоловіком - актором і режисером Беном Аффлеком.

Бенніфер відновили свої стосунки 2021 року, через 18 років після того, як зірвалися їхні перші заручини, та одружилися в липні 2022-го. На жаль, шлюб протримався менше двох років: у квітні 2024-го Лопес подала на розлучення, а взимку 2025-го процес офіційно завершився.

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Бен Аффлек також є батьком - у його шлюбі з акторкою Дженніфер Гарнер з'явилося троє дітей. За віком вони приблизно такі самі, як і Макс з Еммі.

Коли Аффлек і Лопес почали зустрічатися, а потім одружилися, свята і важливі заходи всі п'ятеро дітей проводили, як сім'я, що дуже їх зблизило. Тому розрив був складним не тільки для Бена і Джен, а й для їхніх дітей.

Дженніфер Лопес із дітьми
Дженніфер Лопес із Максом / instagram.com/jlo

У нещодавньому інтерв'ю для видання El País Дженніфер Лопес зізналася, що останній рік був для непростим - розлучення підкосило її та її дітей, які були засмучені, але найбільше переживали за маму. Тепер, через рік після її розставання з Аффлеком, Джен, Макс і Емі відчувають, що все нарешті починає приходити в норму.

"Ти перебуваєш на цих американських гірках, на цій каруселі життя, ти крутишся по колу... Усі помиляються. Немає жодної людини на планеті, яка б не зробила помилку. Це те, чого мені потрібно було навчитися. Мені також доводиться проходити через різні речі, чи не так? Я маю засвоїти ці уроки, щоб розвиватися і рости. Я сказала (дітям): "Обіцяю, що ви побачите, як я пройду цей важкий час, і стану сильнішою й кращою". Я їм це пообіцяла, я це зробила. І вони це відчувають зараз. Я пишаюся собою за це. Я пишаюся тим, що змогла провести своїх дітей через важкі часи, що вони стали сильнішими і кращими завдяки цьому", - поділилася Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес із дітьми
Дженніфер Лопес з Еммі / instagram.com/jlo

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Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон. 32-річна подруга актора чекала цього понад два роки - становище ускладнювало його тривале розлучення.

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Хто така Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

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