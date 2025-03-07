Дочка Ющенка показала рідкісне фото дорослої онуки експрезидента

Онука Віктора Ющенка любить дорогі курорти, хутра і важкий люкс.

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Віталіна Ющенко показала дорослу доньку / Колаж Главред, фото Instagram/vitalinayushchenko

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Віталіна Ющенко - старша донька третього президента Віктора Ющенка зворушливо привітала свою дорослу доньку з днем народження.

У своєму блозі в Instagram вона звернулася до Доменіки з теплими словами, а також показала її фотографію.

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"Донечко, сьогодні наш особливий день - твій 25-й День народження! Ти стала дорослою, сильною, мудрою, але для мене ти завжди залишишся моєю маленькою дівчинкою, моїм ніжним янголятком, якого я люблю всім серцем", - написала Віталіна.

"Знай, моя люба, що я завжди поруч, завжди підтримаю, допоможу і розділю з тобою будь-який момент - радісний чи складний. Моя любов до тебе не має меж, а моя підтримка буде з тобою до останнього подиху. З Днем народження, моє сердечко! З любов'ю назавжди твоя мама", - написала багатодітна мама.

До слова, онука Ющенка полюбляє натуральне хутро, сумки люксових брендів та аксесуари сегмента важкий люкс.

Онука Ющенка в натуральному хутрі / Фото Instagram/bryksinady

А також 25-річна дівчина полюбляє дорогі курорти - Париж, Канни, Монте-Карло.

Онука Ющенка в Монте-Карло / Фото Instagram/bryksinady

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Як раніше писав Главред, Віталіна Ющенко розповіла, як потрапила під ракетний удар росіян. Вона якраз завезла дітей на вокзал, коли поруч із нею прогримів перший вибух. Її автомобіль підкинуло, завили сирени. На щастя, фізичний стан Віталіни в нормі, проте моральний потребує відновлення.

Раніше Віталіна розповіла, що її вкусив шершень, якого вважають небезпечною комахою. Ющенко вирішила попросити про допомогу і запитати поради у своїх підписників.

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Хто така Віталіна Ющенко Віталіна Ющенко - старша донька Віктора Ющенка. Її мати - перша дружина політика Світлана Колесник, вчителька української мови та літератури. У Віталіни Ющенко троє дітей. Батьком старшої доньки Домініки є бізнесмен Михайло Гончар, а Віктора та Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахльова. Пара розлучилася 2013 року. Свої нинішні стосунки Віталіна Ющенко не афішує.

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