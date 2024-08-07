Дочка Віктора Ющенка потрапила в небезпеку і просить про допомогу - що сталося

Дочка третього президента України Віктора Ющенка - Віталіна Ющенко поділилася з шанувальниками, як потрапила в дуже неприємну ситуацію.
На своїй сторінці в Instagram Віталіна розповіла, що її вкусив шершень, якого вважають небезпечною комахою. Ющенко вирішила попросити про допомогу і запитати поради у своїх підписників.
"Мене вкусив шершень двічі (які поради?)", - написала Віталіна.
Також вона зазначила, що відчуває оніміння в місцях укусів і додала, що батько її ще з дитинства попереджав про небезпеку від шершня.
Хто така Віталіна Ющенко?
Віталіна Ющенко - старша донька Віктора Ющенка. Її мати - перша дружина політика Світлана Колесник, вчителька української мови та літератури.
У Віталіни Ющенко троє дітей. Батьком старшої доньки Доменіки є бізнесмен Михайло Гончар, а Віктора та Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахльова. Пара розлучилася 2011 року. Свої нинішні стосунки Віталіна Ющенко не афішує.
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Раніше стала відома стать дитини Володимира і Каті Остапчук. Пара показала відео зі зворушливої церемонії, на якій вони дізналися, хто у них з'явиться на світ уже до кінця грудня.
Також український шоумен і громадський діяч Сергій Притула зізнався, чи готовий піти до ЗСУ, на яких умовах отримав відтермінування і коли прийме рішення від нього відмовитися.
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