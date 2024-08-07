Дочка Віктора Ющенка потрапила в небезпеку і просить про допомогу - що сталося

Віталіна Ющенко відчула оніміння від укусу шершня.

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Віталіну Ющенко вкусив шершень / колаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko/

Дочка третього президента України Віктора Ющенка - Віталіна Ющенко поділилася з шанувальниками, як потрапила в дуже неприємну ситуацію.

На своїй сторінці в Instagram Віталіна розповіла, що її вкусив шершень, якого вважають небезпечною комахою. Ющенко вирішила попросити про допомогу і запитати поради у своїх підписників.

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"Мене вкусив шершень двічі (які поради?)", - написала Віталіна.

Також вона зазначила, що відчуває оніміння в місцях укусів і додала, що батько її ще з дитинства попереджав про небезпеку від шершня.

Хто така Віталіна Ющенко? Віталіна Ющенко - старша донька Віктора Ющенка. Її мати - перша дружина політика Світлана Колесник, вчителька української мови та літератури. У Віталіни Ющенко троє дітей. Батьком старшої доньки Доменіки є бізнесмен Михайло Гончар, а Віктора та Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахльова. Пара розлучилася 2011 року. Свої нинішні стосунки Віталіна Ющенко не афішує.

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