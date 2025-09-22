"Кожен день це боротьба": Олена Мозгова розчулила зізнанням про важку хворобу

Ви дізнаєтесь:
- Олена Мозгова розповіла про свою хворобу
- Від чого страждає продюсерка
Відома українська продюсерка Олена Мозгова розчулила прихильників відвертим зізнанням — вона уже довгий час важко хворіє. Мозгова відреагувала у своєму Facebook на фотографії американської моделі Белли Хадід, яка страждає на хворобу Лайма, та поділилась своєю історією.
За словами продюсерки, цей недуг майже неможливо здолати повністю, а полегшення може тривати лише деякий час.
"Ця хвороба тільки заліковується. Ти завжди її відчуваєш: інколи більше, інколи менше. Кожен день це боротьба, а коли нашаровується ще й якись вірус, то взагалі важко", — розповіла про свій досвід Олена.
Мозгова розкрила шанувальникам, що зовсім нещодавно хвороба знову дала про себе знати. Незважаючи на це, їй довелось виступати на сцені.
"Нещодавно в мене так було, але я не мала вибору. Мала встати, бо два концерти, неймовірна кількість людей задіяна. Ввечері треба було виходити на сцену з температурою, і ще й стрес через тривоги і затримки концертів... Але таке воно життя, зараз всім важко", — написала продюсерка.
Олена висловила співчуття усім, хто бореться з цим важким недугом.
"Співчуваю Беллі і всім, хто переніс і носить в собі цю хворобу. Це дійсно непросто", — підсумувала Мозгова.
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
