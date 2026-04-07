"Мають бути обережні": Анджеліна Джолі планує назавжди залишити США

Коротко:
- Що сказала Анджеліна Джолі
- Чому вона хоче залишити США
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі , яка продовжує лякати шанувальників болючим зовнішнім виглядом, висловилася з приводу дебатів про свободу слова, що розгорнулися у Сполучених Штатах.
На кінофестивалі в Іспанії минулими вихідними актриса, володарка премії "Оскар", поставили запитання: "Чого ви боїтеся як артистка і як американка?"
"Це дуже складне питання", - відповіла Джолі, як повідомляє The Guardian .
"Я люблю свою країну, але зараз я не впізнаю своєї країни", — сказала Джолі. "Я завжди жила в міжнародному контексті, моя сім'я – міжнародна, мої друзі – моє життя".
Вона продовжила: "Мій світогляд — рівноправний, єдиний та міжнародний. Все, що будь-де поділяє або обмежує особисте самовираження і свободу будь-кого, я думаю, дуже небезпечно".
"Зараз такі серйозні часи, що ми маємо бути обережними і не говорити легковажно", — сказала Джолі. "Ми живемо разом у дуже, дуже тяжкі часи".
Її заяви пролунали невдовзі після того, як вечірнє шоу Джиммі Кіммела було "на невизначений термін" знято з ефіру телеканалом ABC на тлі скандалу, пов'язаного з його нещодавніми коментарями щодо реакції на смерть Чарлі Кірка.
Джолі була присутня на фестивалі на прем'єрі свого нового фільму "Кутюр".
Повідомляється, що Анджеліна Джолі сповнена рішучості залишити Лос-Анджелес і навіть Сполучені Штати. За даними американських новинних видань про знаменитостей, вона виставляє на продаж свій великий маєток у Лос-Фелісі, придбаний у 2017 році і оцінюваний приблизно в 25 мільйонів доларів.
Акторка ніколи не приховувала, що не хотіла жити в Лос-Анджелесі довгий час і що переїхала туди лише через обставини розлучення та опіки над шістьма дітьми від Бреда Пітта. Тепер, коли шлюборозлучний процес завершено в 2024 році, ці обмеження знімаються, нарешті даючи їй можливість уявити майбутнє в іншому місці.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про персону: Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі – американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред