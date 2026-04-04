Неймовірна копія: красуня-дочка Анджеліни Джолі знялася у першому відео

Олена Кюпелі
4 квітня 2026, 14:34
19-річна танцівниця знялася у новому музичному відео K-Pop.
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - багатодітна мама/колаж: Головред, фото: ua.depositphotos.com

Старша дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шило Джолі шокувала інтернет, продемонструвавши вражаючу подібність зі своєю знаменитою матір'ю, Анджеліною Джолі, у своєму дебютному чуттєвому музичному відео.

19-річна танцівниця знялася в новому музичному відео K-Pop співачки Дайон на її сингл "What's a girl to do", реліз якого відбудеться 7 квітня.

Джолі - визнана красуня Голлівуду
Джолі - визнана красуня Голлівуду / Скріншот з фільму "Містер та Місіс Сміт"

Як пише Page Six , тизер відео почав поширюватися в соціальних мережах у п'ятницю, і шанувальники швидко дізналися хороші гени зірки фільму "Містер і місіс Сміт", оскільки Шило з'явилося в трейлері пізніше.

Анджеліна Джолі
Дочка Джолі - її копія / ru.depositphotos.com

Незабаром інтернет вибухнув порівняннями матері та доньки.

"Погляньте на Шило. Дивно бачити, як діти Енджі йдуть її стопами", — прокоментував один користувач X.

Дочка Джолі - напрочуд схожа на актрису
Дочка Джолі - напрочуд схожа на актрису / Скріншот YouTube

"Буквально виглядає точнісінько як її мама, боже мій", — написав інший користувач мережі.

Про персону: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі – американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

