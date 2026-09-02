Ласувала галушками: чим пригощали Анджеліну Джолі в Україні

Анджеліна Джолі скуштувала українські страви під час візиту до України.

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Джолі пригощали фірмовими стравами української кухні / Колаж Главред, фото: скріншот

Коротко:

Джолі помітили в Полтаві, Харкові та Кременчуці

Офіційного підтвердження візиту досі немає

У Харкові для актриси влаштували дегустацію страв

Популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі продовжує з’являтися в різних українських містах - вже після Харкова свіжі кадри з актрисою зняли в Полтаві.

Відео з нею в місцевому закладі громадського харчування опублікувала у своєму Instagram мешканка міста Яна Нікітченко, повідомляє 1+1.

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До Полтави актрису встигли помітити у Львові, Тернополі - де вона завітала до місцевого ресторану й куштувала українські страви, - а також у торговому центрі Кременчука та під час прогулянки Харковом. При цьому жодне з офіційних джерел поки що не підтвердило візит Джолі.

Що показали Джолі в харківському ресторані

Окремо про перебування актриси в Харкові розповіли в проєкті "ЖВЛ Представляє" - за їхніми даними, зірка відвідала ресторан "Трипіччя", який відкрили волонтери і де немає фіксованого меню: страви там готують виходячи з того, що є в наявності в конкретний день.

Анджеліна Джолі в українському ресторані / Скріншот

Для гості влаштували повноцінне знайомство з українською кухнею - серед страв, за даними джерел видання, були буряковий квас і полтавські галушки, які справили на актрису сильне враження. Також для неї виступили етно-гурт "Слобожанський", що існує вже понад 30 років, та співачка Мар’яна Садовська.

Українці, яким випадково пощастило зустріти Джолі особисто, розповідають, що зйомка на місці була заборонена - при цьому команда самої актриси знімала те, що відбувалося.

Офіційного підтвердження, як і раніше, немає

Незважаючи на зростаючу кількість знімків із різних міст, ані сама Джолі, ані її представники не коментували мету та маршрут поїздки Україною. Єдина офіційна згадка про візит стосувалася лише Львова та Тернополя, де її бачили в перші дні.

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Раніше "Главред" повідомляв, що кум співачки Насті Каменських, продюсер Геннадій Вітер, поставив під сумнів чутки про батьківство дитини, яку нібито чекає артистка, і заявив, що це, ймовірно, не Потап. Про це він розповів в інтерв’ю Славі Деміну.

Раніше також в українських соцмережах розгорілося бурхливе обговорення можливого нового візиту Анджеліни Джолі в Україну.Голлівудську актрису та посла доброї волі ЮНІСЕФ нібито бачили одразу в кількох регіонах країни.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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