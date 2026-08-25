Варум розплакалася на сцені за часами до війни: що вона побачила

Коротко:
- Через що розплакалася Варум
- Які фото показували на екрані
Популярна російська співачка Анжеліка Варум, дружина композитора Леоніда Агутіна, який на початку війни засудив терористичне вторгнення диктатора Путіна в Україну, несподівано розплакалася на сцені під час репетиції музичного конкурсу "Нова хвиля", який зараз проходить у терористичній Росії.
Приводом для сліз Варум стали кадри "з минулого життя", коли путінська Росія ще не вторглася в Україну. Зокрема, під час репетиції на екрані показували кадри з Латвії, в пам’ять про латвійського композитора Раймонда Паулса.
На офіційній сторінці конкурсу з’явилося відео, на якому співачка розплакалася.
Зокрема, російські зірки репетирували вечір пам’яті Паулса, якого самого там не буде. Як відомо, Латвія ввела санкції проти багатьох російських артистів, які підтримали терористичне вторгнення Росії в мирну Україну.
Раймонд Паулс про війну
Раймонд Паулс висловив принципову позицію проти війни та кровопролиття, заявивши у квітні 2022 року: "Я проти всіх воєн! Я проти крові. Це все треба припинити".
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Про особу: Анжеліка Варум
Анжеліка Варум - російська естрадна співачка українського походження, актриса, авторка пісень, заслужена артистка Росії (2011). Дружина відомого російського співака Леоніда Агутіна. Народилася 26 травня 1969 року у м. Львів, Україна, у 1987 році переїхала до Москви й отримала російське громадянство.
Анжеліка Варум висловилася проти війни загалом, але не зазначила, що війну розв’язав Путін. 2 березня 2022 року співачка опублікувала антивоєнний допис у своєму Instagram російською та українською мовами.
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