Варум розплакалася на сцені за часами до війни: що вона побачила

Російська співачка несподівано розплакалася під час репетиції в російському місті Казані.

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Анжеліка Варум не стримала емоцій на сцені / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анжеліка Варум

Коротко:

Через що розплакалася Варум

Які фото показували на екрані

Популярна російська співачка Анжеліка Варум, дружина композитора Леоніда Агутіна, який на початку війни засудив терористичне вторгнення диктатора Путіна в Україну, несподівано розплакалася на сцені під час репетиції музичного конкурсу "Нова хвиля", який зараз проходить у терористичній Росії.

Приводом для сліз Варум стали кадри "з минулого життя", коли путінська Росія ще не вторглася в Україну. Зокрема, під час репетиції на екрані показували кадри з Латвії, в пам’ять про латвійського композитора Раймонда Паулса.

відео дня

Агутін і Варум багато років співають на фестивалі / Фото Instagram/agutinleonid

На офіційній сторінці конкурсу з’явилося відео, на якому співачка розплакалася.

Варум розплакалася на фестивалі / Скріншот Instagram/newwave_official

Зокрема, російські зірки репетирували вечір пам’яті Паулса, якого самого там не буде. Як відомо, Латвія ввела санкції проти багатьох російських артистів, які підтримали терористичне вторгнення Росії в мирну Україну.

Раймонд Паулс про війну

Раймонд Паулс висловив принципову позицію проти війни та кровопролиття, заявивши у квітні 2022 року: "Я проти всіх воєн! Я проти крові. Це все треба припинити".

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Про особу: Анжеліка Варум Анжеліка Варум - російська естрадна співачка українського походження, актриса, авторка пісень, заслужена артистка Росії (2011). Дружина відомого російського співака Леоніда Агутіна. Народилася 26 травня 1969 року у м. Львів, Україна, у 1987 році переїхала до Москви й отримала російське громадянство.

Анжеліка Варум висловилася проти війни загалом, але не зазначила, що війну розв’язав Путін. 2 березня 2022 року співачка опублікувала антивоєнний допис у своєму Instagram російською та українською мовами.

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