Троє дітей без батька: ексчоловіка онкохворої російської телеведучої ув’язнили

Валерію Чекаліну наділи наручники у залі суду.

Чоловіка Лерчек ув’язнили / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лерчек

Екс-чоловіку Лерчек оголосили вирок

Яке покарання призначив йому російський суд

Російський суд оголосив вирок Артему Чекаліну — колишньому чоловікові відомої блогерки та ведучої Лерчек. Як повідомляють російські ЗМІ, його визнали винним у виведенні більш ніж 250 мільйонів рублів із РФ.

Колишній чоловік підтримував хвору на рак Валерію Чекаліну і дбав про їхніх трьох спільних дітей. Попри те, що виконання вироку Лерчек, яку також звинувачували у фінансових махінаціях, відклали через стан здоров'я, її колишньому чоловікові не вдалося домогтися виправдувального або пом'якшеного вироку. Артема засудили до 7 років колонії та великого штрафу в розмірі 194 мільйонів рублів.

Ексчоловіка російської ведучої взяли під варту прямо в залі суду. Він був готовий до такого результату — поруч із ним на засіданні помітили сумку, ймовірно, з речами. Чекаліну наділи наручники відразу після оголошення вироку.

Перед засіданням Артем заявив, що був готовий до будь-якого результату і попередив дітей про те, що може не повернутися додому.

"Йду сьогодні з важким серцем. На вихідних довелося сказати дітям, що, можливо, я не повернуся додому. Були сльози", — заявив Чекалін.

Суд звільнив Валерію Чекаліну з-під домашнього арешту і призупинив судовий процес після того, як у березні у неї виявили рак шлунка четвертої стадії. За час слідства, що розпочалося в жовтні 2024 року, Чекаліни розлучилися, а Валерія народила четверту дитину від нового обранця, Луїса Сквіччаріні.

Про особу: Лерчек Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

