Троє дітей без батька: ексчоловіка онкохворої російської телеведучої ув’язнили

Ви дізнаєтеся:
- Екс-чоловіку Лерчек оголосили вирок
- Яке покарання призначив йому російський суд
Російський суд оголосив вирок Артему Чекаліну — колишньому чоловікові відомої блогерки та ведучої Лерчек. Як повідомляють російські ЗМІ, його визнали винним у виведенні більш ніж 250 мільйонів рублів із РФ.
Колишній чоловік підтримував хвору на рак Валерію Чекаліну і дбав про їхніх трьох спільних дітей. Попри те, що виконання вироку Лерчек, яку також звинувачували у фінансових махінаціях, відклали через стан здоров'я, її колишньому чоловікові не вдалося домогтися виправдувального або пом'якшеного вироку. Артема засудили до 7 років колонії та великого штрафу в розмірі 194 мільйонів рублів.
Ексчоловіка російської ведучої взяли під варту прямо в залі суду. Він був готовий до такого результату — поруч із ним на засіданні помітили сумку, ймовірно, з речами. Чекаліну наділи наручники відразу після оголошення вироку.
Перед засіданням Артем заявив, що був готовий до будь-якого результату і попередив дітей про те, що може не повернутися додому.
"Йду сьогодні з важким серцем. На вихідних довелося сказати дітям, що, можливо, я не повернуся додому. Були сльози", — заявив Чекалін.
Лерчек — рак
Суд звільнив Валерію Чекаліну з-під домашнього арешту і призупинив судовий процес після того, як у березні у неї виявили рак шлунка четвертої стадії. За час слідства, що розпочалося в жовтні 2024 року, Чекаліни розлучилися, а Валерія народила четверту дитину від нового обранця, Луїса Сквіччаріні.
Раніше Главред повідомляв, що в родині знаменитої української гімнастки Лілії Подкопаєвої сталося горе — померла її мати, Людмила Петриченко. Серце близької людини олімпійської чемпіонки зупинилося 11 квітня в США.
Також співак Олег Винник пригрозив українським журналістам судовими позовами. В опублікованому зверненні російською мовою артист емоційно висловився про роботу медіа, назвавши їхні матеріали брехливими, хоча й не навів доказів на користь своїх слів.
Про особу: Лерчек
Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.
